1. SNL: Olimpija že na +10, Triglav do prve točke

Nogometaši Olimpije so premagali Ankaran v Novi Gorici s 3:0 in še povečali prednost pred Mariborom.

N. Gr.

Nova Gorica - Zmaji so v spomladanskem delu zelo vroči, tudi tokrat niso imeli težav z zadnjeuvrščenim Ankaranom, ki domače tekme trenutno igra v Novi Gorici. Za prepričljivo zmago s 3:0 so zadeli Stefan Savić, Dario Čanađija in Aris Zarifović, ki je v minulem tednu podaljšal pogodbo z Olimpijo.

Do prve točke v spomladanskem delu je prišel tudi kranjski Triglav, ki je doma remiziral z Gorico. Triglavane je na začetku drugega polčasa v vodstvo popeljal Rok Elsner, po veliki napaki domačega vratarja Elvisa Đafića pa je izenačil Dejan Žigon, podal mu je povratnik po poškodbi Miran Burgić.

Po novem porazu Maribora, ki je včeraj klonil še proti Krškemu, je prednost Olimpije na vrhu narasla na velikih deset točk, a imajo vijolični tekmo manj.

Triglav : Gorica 1:1 (0:0)

Športni center, gledalcev 150, sodniki: Mertik (Odranci), Šumer (Maribor) in Burjan (Hajdina).

Strelca: 1:0 Elsner (51.), 1:1 Žigon (74.).

Triglav: Džafić, Mlakar, Elsner, Suljević, Šmit, Kryeziu (od 70. Križaj), Robnik (od 87. Žurga), Vokić, Bukara (od 78. Zec), Majcen, Poplatnik.

Gorica: Štrukelj, Škarabot, Lipušček, Jogan, Gregorič, Šantek (od 61. Džuzdanović), Grudina, Humar, Osuji, Žigon, Gulič (od 61. Burgić).

Rumeni kartoni: Poplatnik, Šmit; Gulič, Humar, Gregorič.

Rdeči karton: /.

Ankaran Hrvatini - Olimpija 0:3 (0:2)

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović, Žunič in Kalan (vsi Kranj).

Strelci: 0:1 Savić (23.), 0:2 Čanađija (41.), 0:3 Zarifović (81.).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha, Humar, Badžim, Mate, Soldo, Suljić, Vodeb (od 74. Bordon), Nkama, Santos (od 86. Alessandria), Gerc (od 89. Matošević).

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Zarifović, Apau, Tomić (od 86. Brkić), Čanađija, Davidson, Kronaveter (od 69. Miškić), Savić, Issah (od 82. Benko).

Rumeni karton: Badžim.

Rdeči karton: /.