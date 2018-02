Čeferin je zgradil temelje za nov mandat

Bratislava – Kdor je v Bratislavi obnemel ob pogledu na rekordne prihodke UEFA, nemara ni zaznal bistva. Evropska nogometna zveza namreč zanesljivo postaja ena ključnih igralk na svetovnem zemljevidu, pri čemer njen vpliv presega nogometno družino. Reformistični predsednik Aleksander Čeferin jo je na Slovaškem dvignil še korak višje kot prej.



V kongresnem središču so bili navzoči najvplivnejši možje večine celinskih konfederacij, ki so z zavidanjem opazovali finančno poročilo zakladnika in delovno-finančni načrt Uefe za prihodnja leta. Četudi so v zadnjih dneh na Slovaškem vladale izredne razmere po umora preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka – tematika zaseda večino prostora na televizijskih programih in v časopisih –, si je slovaški premier vzel čas, odprl 42. Uefin kongres, nagovoril navzoče, nato pa zapustil prizorišče prav zavoljo »dogodka, ki je pretresel Slovaško«.



Obisk Uefe se ne zgodi vsak dan, tudi Gianni Infantino je vnovič spoznal, da je presedlal v organizacijo, ki kotira nižje od Uefe, ki jo je zapustil pred dvema letoma in postal predsednik Fife. »Kogarkoli obiščem po svetu, vsi vas občudujejo in vas želijo posnemati,« je zatrdil. Pri Uefi je zavel nov veter po septembru 2016, ko je Aleksander Čeferin gladko premagal Michaela van Praaga. Delegati so pozneje prevetrili tudi izvršni odbor in mu na Čeferinov predlog dodali več novih imen, s katerimi bo odslej slišan glas najmočnejših deležnikov na stari celini – najbogatejših klubov (ECA). Njena predstavnika sta Andrea Agnelli (Juventus) in Ivan Gazidis (Arsenal), sedež v novem 20-članskem izvršnem odboru je dobil tudi prvi mož združenja profesionalnih nogometnih lig Lars-Christer Olsson.



Zdaj bi zmagal še bolj gladko



S to bolje uravnoteženo strukturo je UEFA dobila nov veter v jadra in zre v prihodnost močnejša kot kadarkoli prej. Naslednje leto februarja, ko bo redni (volilni) kongres v Rimu, bodo Čeferin in nekateri njegovi najtesnejši zavezniki (Šuker, Gomes, Csanyi, ...) na novi preizkušnji, toda kaže jim odlično. Kot je priznal Čeferin, ko je potrdil, da bo prihodnje leto kandidiral za polni štiriletni mandat: »Če bi bile volitve danes, bi zmagal še bolj prepričljivo kot v Atenah.« V Grčiji je porazil Nizozemca z 42:13 ...



Z svežnjem reform, ki jih je kongres soglasno potrdil na predlog predsednika, je UEFA postala bolj pregledna organizacija. Čeferin je omejil celo svojo moč, saj bo izbiranje organizatorjev tekmovanj – od superpokala do evropskega prvenstva – odslej bolj transparentno in po vnaprej znanih merilih. To so zaznali pokrovitelji, ki ostajajo zvesti Uefi tudi v prihodnje (glej graf). Če ima FIFA velike težave s polnjenjem pokroviteljskih mest za prvenstvi 2018 in 2022, ima UEFA pri tem izzivu sladke skrbi in je daleč pred vsemi. Trenutni pokrovitelji želijo podaljšati sodelovanje, na vrata trkajo novi iz vsega sveta.



Za večji prikaz kliknite na grafiko.

»Nedavno smo podpisali v Bruslju sporazum z evropsko komisijo, s katerim smo naredili nov korak k zagotovitvi zgodovinsko uspešnega EP leta 2020. Nisem politik, toda prijateljem pri Uefi sem sporočil, da sta Bruselj in Strasbourg naša prijatelja in se nam ju ni treba bati,« je zatrdil Čeferin in izpostavil še eno področje, s katerim želi v prihodnjih letih dodatno razširiti vpliv in domet že danes najbogatejše športne hiše na svetu.



»Vemo, na katerih platformah se zadržujejo mlajši. Ključna bo dodatna digitalizacija delovanja na vseh ravneh. Ne bomo zaspali, v razvoj tega področja bomo vložili še več kot doslej,« je napovedal Čeferin.