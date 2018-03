Celjani boljši od zdesetkane Gorice

Nogometaši Celja so na Areni Z'dežele po zadetkz Kerina in avtogolu Jogana z 2:0 premagali Gorico.

N. Gr., STA

Celje - Celjani so brez kaznovanega Rudija Požega Vancaša prišli do zmage proti močno zdesetkani zasedbi Gorice, pri kateri so med drugimi manjkali Grega Sorčan, Miha Gregorič, Rok Grudina, Jaka Kolenc, Miran Burgič, Andrija Filipović, Semir Smajlagić ter kaznovani Uroš Celcer, manjkal je tudi Kyrian Nwabueze. S sedmo zmago v sezoni so se utrdili na petem mestu lestvice, današnjim tekmecem, ki so z enajstim porazom na šestem mestu, pa so pobegnili za štiri točke.

Celjani so odlično začeli tekmo in že v četrti minuti povedli. Po podaji Amadeja Brecla je zadel Luka Kerin, ki je sprožil s približno 15 metrov malce z leve strani in žogo od nasprotne vratnice poslal v gol. Za Kerina je bil to prvenec v sezoni.

Tudi v naslednjih minutah so bili gostitelji tisti, ki so bili nevarnejši, sprožili so še nekaj strelov pred Daria Vizingerja, Elvedina Džinića, Jucieja Lupete in Nina Pungarška, tako da se je nekajkrat moral izkazati novogoriški vratar Januš Štrukelj. Novogoričani so ravnotežje vzpostavili po 20 minutah igre, Metoda Jurharja pa kljub temu niso resneje ogrozili.

So pa prvi polčas zaznamovale poškodbe, domači strateg Dušan Kosić je moral opraviti kar dve menjavi, iz igre sta odšla Tadej Vidmajer in strelec zadetka Kerin. Tudi trener Gorice Miran Srebrnič je moral poseči po menjavi, Mattea Tomička je zamenjal Jani Curk.

Uvod drugega polčasa je bil precej miren, kar zadeva priložnosti, omeniti velja le poskus Amadeja Brecla z roba kazenskega prostora v 46. minuti, Štrukelj je bil na mestu, in prosti strel Bedeja Osujia v 51. minuti, žogo po njegovem poskusu s slabih 30 metrov je Jurhar odbil čez gol.

V 66. minuti pa so Celjani podvojili prednost. Lupeta je po lepi podaji sam stekel proti vratom Gorice, malce z leve sprožil, Štrukelj je žogo odbil, a na njegovo nesrečo v soigralca Alena Jogana, od katerega se je žoga odbila v mrežo.

V nadaljevanju so Celjani brez posebnih težav ohranjali zanesljivo prednost, vmes sicer še enkrat zadeli, a so sodniki zadetek upravičeno razveljavili zaradi prepovedanega položaja Lupete.

Celjani bodo v 22. krogu v nedeljo gostovali v Kidričevem, Novogoričani pa dan prej v Domžalah.

Celje : Gorica 2:0 (1:0)

Stadion Arena Z'dežele, gledalcev 350, sodniki: Kajtazović (Kranj), Kordež (Ljubljana) in Pospeh (Petrovče).

Strelci: 1:0 Kerin (4.), 2:0 Jogan (66./avtogol).

Celje: Jurhar, Vidmajer (od 34. Andrejašič), Džinić, Stojinović, Brecl, Pišek, Cvek, Kerin (od 39. Šauperl), Pungaršek (od 78. Predragović), Lupeta, Vizinger.

Gorica: Štrukelj, Škarabot, Jogan, Kavčič, Tomiček (od 23. Curk), Žigon, Šantek, Tešija (od 76. Humar), Nagode, Osuji, Edafe (od 60. Gulič).

Rumeni karton: Pišek.

Rdeči karton: /.