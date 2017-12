Dembele v Brighton, Trapp v Liverpool?

N. Gr.

Glasgow - Moussa Dembele je v zadnjih sezonah zelo dobro tresel mreže v dresu Celtica, ki se je dolgo otepal prodaje odličnega 21-letnega Francoza, ki je nedavno trikrat zatresel tudi mrežo slovenske reprezentance do 21 let.

Brighton se v aktualni sezoni zelo dobro bori v premier ligi, a ima precejšnje težave z doseganjem zadetkov, točke zbirajo predvsem po zaslugi remijev. Še enkrat se je pokazala kupna moč angleške lige, saj si tudi klub, kot je Brighton, lahko privošči kar 20 milijonov evrov odškodnine.

Pestro je tudi v Parizu, kjer so se pri PSG odločili, da bodo v zimskem prestopnem roku prodali vratarja Kevina Trappa. Zanj naj bi se resno zanimal Jurgen Klopp, ki bi ga želel videti v dresu Liverpoola. Rdeči iz mesta Beatlov imajo v vratih nezanesljiva Simona Mignoleta in Lorisa Kariusa, navijači pa so že nekaj let nezadovoljni zaradi kopice napak, ki si jih predvsem Mignolet zna privoščiti. Trapp je v lanski sezoni še redno branil mrežo Pari