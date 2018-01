Dobovičnik razkril seznam za domače EP, ostal pa brez prijateljskih tekem z Iranom

A. V., STA

Ljubljana - Selektor slovenske reprezentance v futsalu Andrej Dobovičnik je danes v Ljubljani razkril seznam igralcev, na katere bo računal za domače evropsko prvenstvo v Ljubljani. Slovenija je ob tem tik pred zdajci ostala brez načrtovanih prijateljskih tekem z Iranom, ki bi morali biti v ponedeljek in torek.

Ne seznamu Andrej Dobovičnika so: Dejan Bizjak, Žiga Čeh, Kristjan Čujec, Alen Fetič, Matej Fideršek, Rok Mordej, Igor Osredkar, Damir Puškar, Vid Sever, Anže Širok, Tilen Štendler, Denis Totoškovič, Teo Turk in Gašper Vrhovec.

»Do tekmovanja je še zelo malo časa. Mislim, da na seznamu ni presenečenj. Na njem so igralci, ki so bili že do zdaj z nami. Omenil bi, da je zadnji na seznam prišel Dejan Bizjak. Zanj sem se odločil, ker igra v prvi italijanski ligi, kakovostno trenira, z njim si bomo najlažje pomagali, če bo to potrebno,« so bile prve besede slovenskega selektorja.

»S fanti se dobimo danes v Laškem. Nimam posebnih obvestil, da bi bil kdo bolan ali karkoli drugega. Zanima me forma, ali smo jo dvignili na zborih in ali so jih sami dvignili v klubih. Mislim, da so vsi zdravi in upam, da bodo pravi, ko bo to potrebno,« si je še zaželel Dobovičnik.

Tik pred zdajci se slovenska reprezentanca ostala brez dveh načrtovanih prijateljskih tekem, ponedeljkove in torkove proti tretji reprezentanci sveta Iranu. »Manjka nam tekem, fantje so zunaj tekmovalnega ritma. Želel sem si teh dveh tekem,« je bil nad odpovedjo Irana razočaran Dobovičnik.

Selektor bo z reprezentanti zdaj moral poiskati kakšno drugo rešitev, upa, da bodo našli ekipo, s katero bi odigrali vsaj eno tekmo. Sicer se bodo Dobovičnik in njegovi izbranci že ta konec tedna v Laškem začeli pripravljati na prvo tekmo EP s Srbijo.

Z vzdušjem v reprezentanci je zadovoljen tudi kapetan Slovenije Igor Osredkar. »Do sedaj je vse potekalo v najlepšem redu. Opravili smo določen del priprav. Vzdušje je dobro, razumemo se super, vsi komaj čakamo, da se začne. Že nekaj časa govorimo o tem, igralci z nestrpnostjo pričakujemo prvo tekmo. Brez poškodb smo lahko nevarni.«