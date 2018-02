FIFA marca o uvedbi videosodnika

Hanoi - Med obiskom Vietnama je predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIFA) Gianni Infantino dejal, da bo FIFA o uvedbi videosodnika odločala 3. marca. Ta bo glavnemu sodniku v pomoč pri najpomembnejših odločitvah, denimo golih, kartonih in enajstmetrovkah. Če bo predlog podprt, je mogoče uvedbo tehnologije pričakovati že na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Sistem so sicer testirali že na več kot tisočih tekmah v 13 državah, med drugim v elitnih ligah Italije, Nemčije, Anglije in ZDA. V uporabi je bil tudi že na pokalu konfederacij in klubskem svetovnem prvenstvu. Še vedno so mnenja o videoanalizi različna, saj jo nekateri zagovarjajo, drugi pač ne, ker naj bi botrovala prevelikemu številu prekinitev igre.

Po poročanju STA je Infantino pojasnil: »Mislim, da si v letu 2018 ne moremo več privoščiti, da vsi na štadionu in pred televizijskimi zasloni vidijo, ali je sodnik napravil veliko napako ali ne. Edini, ki tega ne vidi, pa je včasih delivec pravice.«