Generalka za junijski spektakel z Nemci

Celovec – Metropola avstrijskega dela Koroške, pogosto iz različnih razlogov – bodisi poslovnih, bodisi turističnih, bodisi nakupovalnih – tudi točka slovenskih obiskovalcev, je zdaj v nogometni mrzlici. Jutri se bo avstrijska reprezentanca po dolgih 21 letih pomerila s Slovenijo. To bo tudi generalka za junijski celovški spektakel z Nemčijo.



Siniša Uroševič



Potem ko je švicarski strokovnjak Marcel Koller poskrbel za izjemno evforijo ob uvrstitvi Avstrijcev v zahtevni kvalifikacijski skupini na euro 2016, se je tem pozneje na prvenstvu v Franciji povsem zataknilo (Madžarska 0:2, Islandija 1:2, Portugalska 1:2), nato pa tudi v naslednjih kvalifikacijah za prihajajoče SP v Rusiji moštvo še zdaleč ni kazalo tako zmagoslavne podobe kot dve leti prej.



Napočil je čas za Švicarjevo slovo, nove naloge se je zdaj lotil Franco Foda, Nemec, doma iz Mainza, v avstrijskem prostoru nazadnje znan kot trener Sturma iz Gradca. Na reprezentančni premieri, novembra lani proti Urugvaju (2:1; Sabitzer, Schaub; Cavani), je bil še klubski trener, zdaj vodi le še izbrano vrsto.



Rusi, Nemci in Brazilci



Pri tej so si za naslednji cilj začrtali uvrstitev na EP 2020, očitno pa bodo doma dodobra temperaturo ogreli v pričakovanju letošnjega mundiala, saj bodo v Innsbrucku gostili Ruse (30. maja), v Celovcu Nemce (2. junija) in za konec še na Dunaju Brazilce (10. junija). »Uf, za nas je izjemna čast, da si takšni tekmeci želijo igrati proti Avstriji. Čakajo nas spektakli proti gostiteljem prvenstva, svetovnim prvakom in reprezentanci, ki ima v svoji vitrini največ naslovov,« se je k vroči avstrijski nogometni pomladi ozrl novi selektor, a še prej, že v petek s Slovenijo in štiri dni pozneje v Luxemburgu, sta pred njegovimi izbranci pomembni preizkušnji.



Prvi zvezdnik Alaba



Kako resno se jih bo Foda lotil, potrjuje tudi seznam, na katerem so z izjemo poškodovanega Marcela Sabitzerja, Kamplovega soigralca v Leipzigu, najbolj cenjeni avstrijski nogometaši. Prvi zvezdnik je Bayernov as David Alaba, na nogometnem trgu mu pripada vrednost 38 milijonov evrov. Pri nemških prvakih igra med branilci, pri izbrani vrsti v zvezni vrsti. Sicer bo selektor že jutrišnjo tekmo s Slovenijo izkoristil za nekaj eksperimentov, zato nikakor ni nujno, da se bo predstavil s sistemom igre 4-2-3-1, v zadnjem času najpogostejšem ob nastopih naših severnih sosedov. »Želimo si biti fleksibilni, zdaj vadimo tako v 'verigi' treh obrambnih igralcev kot tudi štirih ali petih. Vedno pa si želimo ustvariti pritisk na tekmeca in igro hitro premakniti na njegovo polovico,« je v Celovcu poudaril Foda in nato Korošce razveselil ob napovedi, da bo novo priložnost ponudil Beljačanu Guidu Burgstallerju, sicer uglednemu napadalcu Schalkeja. Iz nemške zvezne lige prihaja tudi Štajerec Alexander Gregoritsch (Augsburg), med tremi napadalci je še izkušeni Marko Arnautović, Dunajčan srbskih korenin.



Sicer po morečih porazih v zadnjih kvalifikacijah Avstrija v teh dneh uživa v vedrih nogometnih dneh. Učinek posameznikov po močnih tekmah v evropski ligi prinaša optimizem, Salzburg pa se je na evropski sceni odrezal s skalpom Dortmunda in zdaj v četrtfinalu evropske lige vzneseno pričakuje Lazio.