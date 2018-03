Grška vlada suspendirala nogometno prvenstvo (VIDEO)

J. P.

Solun - Hud incident z včerajšnje tekme grškega prvoligaškega nogometnega tekmovanja med PAOK in AEK, ki ga je sprožil razvpiti v Gruziji rojeni predsednik domačega kolektiva Ivan Ignatjevič Savvidis, ki je oborožen zakorakal na igrišče in grozil sodniku, je dočakal podaljšek. Odzvala se je namreč grška vlada in za nedoločen čas suspendirala tamkajšnjo nogometno superligo, kar je javno potrdil Giorgios Vassiliadis, namestnik ministra za šport. Po današnjem sestanku s predsednikom vlade Alexisom Tsiprasom je, kot je navedbe tujih medijev povzela STA, poudaril: »V kratkem se bomo sestali in posvetovali tudi z nogometno zvezo, klubi in krovno evropsko organizacijo UEFA.« Tekmovanje se ne bo nadaljevalo, dokler se ne bodo vsi zedinili glede novega sistema in novih pravil ravnanja.

Grožnje oboroženega Savvidisa

Včerajšnji derbi prvouvrščenih prvoligašev je bil prekinjen v 90. minuti, ker je kontroverzni Savvidis - ima tudi rusko državljanstvo, je poslovnež, multimilijonar in nekdanji član dume - s pištolo za pasom vdrl na igrišče in začel delilcu pravice Georgiosu Kominisu groziti, ker je zavoljo nedovoljenega položaja razveljavil zadetek branilca Fernanda Varele, s katerim bi solunsko moštvo zmagalo z 1:0. Savvidis je, obdan s telesnimi stražarji, stopil do sodnika na sredini igrišča in mu zabrusil, da je njegove kariere konec, agresivno se je obnašal tudi do predstavnikov nasprotnega kluba, zato so gostje odkorakali v slačilnico. Na presenečenje vseh se je nato sodnik premislil in priznal zadetek PAOK, ki se je tako z novimi tremi točkami povzpel na vrh ligaške razpredelnice, mimo AEK.

Nalog za aretacijo

A ne za dolgo, rezultat tekme so namreč naknadno izbrisali, grška policija pa je danes izdala nalog za aretacijo Savvidisa (imel je dovoljenje za posedovanje strelnega orožja) zaradi vdora na nogometno igrišče. Do incidenta je sicer prišlo le dan po tem, ko je pritožbeno sodišče grške nogometne zveze odločilo, da vrne tri točke PAOK, čeprav je bil derbi 23. kola z Olympiakosom 25. februarja prekinjen in sprva registriran s 3:0 za goste. Trener Oscar Garcia je namreč tedaj končal v bolnišnici, potem ko je v obraz dobil projektil s tribun, njegovi igralci pa so zapustili štadion v Solunu.