Iličić tudi v novem letu izziva selektorja Kavčiča

Ljubljana – Josip Iličić sodi med najboljše nogometaše italijanskega prvenstva, višje kotirajo le prvi zvezdniki serie A v majicah Juventusa, Napolija in Interja. Iličićeva Atalanta je prejšnji teden prizemljila dva velikana s sredine »škornja« – najprej Napoli, pozneje še Romo –, besedo ohranja tudi v Evropi, kjer jo čaka spopad z močno Borussio Dortmund.



Kranjčan je bil tudi na gostovanju v Rimu med najboljšimi na igrišču olimpijskega štadiona. Ni zaman prejel ocene 7, najvišjo med vsemi, četudi je zapustil igro po koncu prvega polčasa. Kot vselej je učinkovito distribuiral žoge soigralcem, podal za vodilni gol Atalante, dejansko je njegov odhod na klop sodil v rubriko taktičnih menjav trenerja Gianpiera Gasperinija. Slednji je potrdil teorijo: »Z Iličićem odlično napadamo v globino tekmečeve postavitve, tudi Roma ni premogla pravega odgovora na to taktično podrobnost, saj smo igrali sijajno.« Italijani želijo ustoličiti Gasperinija celo za selektorja članske reprezentance, njegov stroj v Bergamu deluje učinkovito kot najboljša industrija v bližnjem Milanu, uspešen pa je tudi v evropski ligi, kjer ga 15. in 22. februarja čaka nov zgodovinski izziv, dvoboj 1/16 finala z Borussio Dortmund.



»To bi bilo seveda fantastično ... Toda obenem drži, da so zahteve javnosti previsoke glede na to, kaj lahko ta čas doseže italijanski selektor ... Odlično moramo delati predvsem v klubih,« je Gasperini zadel bistvo nogometnih težav v številnih državah v Evropi.



Iličić bo imel v naslednjih tednih kljub temu opraviti s selektorjem – Tomažem Kavčičem. Poveljnik slovenske reprezentance je 1. januarja tudi formalno prevzel vodenje izbrane vrste z Brda, pred njim so pogovori z nosilci igre in kandidati za vidne vloge v slovenski majici. Legionarji z italijanskih lig bodo v Sloveniji prav v naslednjih dneh, ko bo v serie A z zamudo zavladal tradicionalni »božično-novoletni« premor, Kavčiču bo na voljo cel bataljon: Birsa, Cesar, Iličić, Kurtić, Struna, Zajc, ... Ob tem bi se Kavčič lahko podal tudi na slovensko obarvan derbi 23. kola, bo bo 4. februarja v Bergamu gostoval Chievo in se bodo sešli štirje njegovi aduti.



Med njimi bo najzanimivejši prav Iličić, ki bo konec januarja dopolnil 30 let in je dozorel za najvišje cilje. Škoda, da bo šlo v boju za vseevropski šampionat 2020 zares šele marca 2019 in bodo odprli Uefino ligo narodov šele septembra. »Jojo« je namreč že zdaj nared za velike bitke. V tej sezoni serie A je nanizal 7 golov in 5 podaj, več kot 12 statističnih točk so zbrali le Ciro Immobile (20+7), ki je prvi na stari celini ujel 20 golov, odlična Argentinca Mauro Icardi (18+1) in Paulo Dybala (14+3), veteran Fabio Quagliarella (12+5), Napolijev zvezdnik Dries Mertens (10+6) in hrvaški šprinter Ivan Perišić (7+6). Peterico od omenjenih šestih asov snubijo najbogatejši zahodnoevropski klubi, ki jim ni težko odšteti po 100 milijonov evrov za posameznika.



Italijani bodo nazaj 20. januarja, konec tedna bodo oživeli v bundesligi, torej bo živahno v Angliji, Španiji, Nemčiji in Franciji. Francozi so konec tedna v generalki igrali pokalne preizkušnje, v katerih so predstavili znanje trije slovenski reprezentanti. Tam delujejo Rene Krhin, Jan Repas in povratnik iz Bruslja Robert Berić. Slednji je dočakal priložnost za igro že v prvem izzivu po koncu avanture v Anderlechtu, zaigral je v drugem polčasu tekme z Nimesom in v 63. minuti – zabil vodilni gol!



Pokalne obveznosti so imeli tudi na Otoku, kjer bo v naslednjih mesecih najbolj spektakularno. Javno sta se sporekla trenerja Jose Mourinho in Antonio Conte, kar je dodatno zaostrilo rivalstvo med Manchester Unitedom in Chelseajem, ki je vzniknilo pred dobrimi desetimi leti prav s prihodom Mourinha v angleški nogomet. »Mou« zdaj sedi na drugi klopi kot tedaj, v enem od intervjujev pa je posredno usmeril več puščic prav proti sedanjemu trenerju Chelseaja, češ da je eden od »klovnov«, ki delujejo v premier league (podobno vodi tekme ob igrišču Jürgen Klopp), ob tem je izpostavil Contejevo domnevno prirejanje rezultatov, ko je vodil Sieno, četudi je bil oproščen vseh obtožb. »Mourinho je vnovič dokazal, da je majhen človek, saj uporablja argumente, ki nimajo veljave,« se je odzval Conte.



Italijan bo imel kmalu imenitno priložnost za dokazovanje svojega prav, saj ga ob prehodu iz februarja v marec čaka izziv, kakršnega doživijo le izbrani trenerji. Med 20. februarjem in 10. marcem se bo v 1/8 finala lige prvakov meril s sanjskim moštvom Barcelone, vmes bo zapovrstjo gostoval na obeh štadionih v Manchestru – najprej ga bo pričakal Mourinhev United, nato še Guardiolov City, ta čas najbolj razigran klub na svetu.