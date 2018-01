Italijani na SP v Rusijo kljub slovesu »azzurrov«?

Ljubljana – Nogometna družina ne bo odbila napada sodobne tehnologije, saj bo ta zanesljivo posegla v čudovito igro z žogo. Aplikacije, ki na krilih sistema GPS revolucionarno spreminjajo nogomet, so dobile pomoč video sodnikov (VAR; ang. video assistant referee). Odprto ostaja le vprašanje, ali bo tehnologija VAR zaznamovala tudi svetovno prvenstvo v Rusiji.



Nogomet morda ne bi bil tako priljubljen, kot je, in ne bi delil milijarde navijačev, če bi lahko uporabljali video tehnologijo že prej. »Božja roka«, s katero je legendarni Diego Maradona na mundialu 1986 v Mehiki premagal Angleže, bi danes namesto zgodovinskega gola pomenila le rumeni karton za argentinskega velemojstra in nič več ... Tudi Slovenci bi nekoč pri priči podpisali uvedbo VAR. Leta 1994 bi v Mariboru nemara premagali velesilo Italijo, če bi sodnik priznal regularni gol Darka Milaniča.



Napredek znanosti ne bo obšel niti nogometa, tudi pritisk pokroviteljev in proizvajalcev tehnične opreme je premočan, da bi dolgoročno odbili zahteve po reformah. Morebitne prekinitve med odločanjem videosodnikov ne nazadnje ponujajo dodatno možnost za predvajanje TV oglasov. VAR seveda ni bavbav, četudi bo sprožil revolucijo v dojemanju igre in številu napak sodnikov, ki pogosto usodno vplivajo na razplet tekme. Ob tem je treba poudariti, da glavnemu sodniku med tekmo ni treba poseči po VAR, če se zanj ne odloči.



V Evropi uvajajo tehnologijo VAR v italijanskem in nemškem prvenstvu. »Rezultati po polovici sezone so presegli naša pričakovanja. Sprva smo se lovili, saj sodniki niso najbolje vedeli, kdaj bi posegli po VAR, posledično smo zabeležili preveliko število prekinitev. Iz meseca v mesec bolje razumemo smisel video tehnologije, v vse večih tekmah navijači dejansko ne opazijo, da se sodnik posvetuje s kolegom za ekranom ob igrišču,« je pojasnil Nicola Rizzoli, odlični sodnik, ki je predčasno končal kariero, da je prevzel vodenje projekta »VAR v serie A«.



Zgolj v serie A so zavoljo VAR zabeležili 30 odstotkov manj protestov nogometašev nad sodniškimi odločitvami. »Storili smo korak naprej v kulturnem obnašanju na igrišču,« je dodal Rizzoli, ki je podprl tudi uvedbo VAR na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji. Zamisel podpira prvi mož FIFA Gianni Infantino, nasprotuje ji njegov predhodnik Sepp Blatter (»To bi bilo prezgodaj, saj večina po svetu sploh ne ve, kaj to pomeni.«). O morebitni uvedbi VAR na SP 2018 bo marca odločal osemčlanski Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB), v njem pa sedijo štirje člani FIFA in predstavniki štirih britanskih nogometnih zvez.



Angleži preizkušajo VAR prav v zadnjih dneh in so nad njim navdušeni. »Niti za sekundo nismo prekinili krstne tekme pod tem režimom. VAR bo slej kot prej del igre na Otoku,« je zatrdil direktor angleške zveze Martin Glenn po pokalni tekmi klubov Brighton & Hove in Crystal Palace. Bolj zanimivo je bilo na sredinem derbiju Chelseaja in Arsenala, ko je glavni sodnik Martin Atkinson dvakrat prekinil dvoboj zaradi dileme o najstrožji kazni, vsaki ekipi je zavrnil po eno. Angleži se kljub temu še niso opredelili, kako bodo glasovali na marčevskem zasedanju IFAB. Če bi izglasovali prisotnost VAR že v Rusiji, bi glavna beseda pri implementaciji tehnologije v igro pripadla prav Italijanom, ki bi torej dobili položaj na mundialu kljub dejstvu, da so jih novembra prikrajšali za SP neugodni Švedi.



Nogomet bo kljub skorajšnji tehnološki posodobitvi seveda ostal bolj ali manj nespremenjen. Če smo začeli s četrtfinalno tekmo mundiala 1986, lahko z njo še končamo. Na isti tekmi je namreč Diego Maradona zabil tudi t. i. »gol stoletja«, ko je čez tri četrtine igrišča preigraval Angleže kot na igralni konzoli, nato pa zabil epski gol. Nobena video tehnologija ne bi mogla prekiniti njegove akcije pred 115.000 gledalci v Mexico Cityju, ki bi si jo morali ogledati tudi častilci Lionela Messija in Cristiana Ronalda.