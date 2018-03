Kevin Kampl že zasedel svoj naravni položaj

Brdo pri Kranju – S kom bo odprl prvo poglavje selektor Tomaž Kavčič in na kakšen način bo slovenska nogometna reprezentanca v petek napadla Avstrijce? Kateri igralni položaj bo pripadel Kevinu Kamplu? Tovrstna vprašanja so v zadnjih letih vendarle zahtevala preveč energije, hkrati pa jih imajo navijači najraje.



Jernej Suhadolnik



Kaj je botrovalo večkratni odsotnosti Kevina Kampla v obdobju prejšnjega selektorja Srečka Katanca, najbolje vesta glavna akterja medijsko odmevne zgodbe. V prvem mandatu Tomaža Kavčiča tovrstnih dilem ne bo. »Vsakemu igralcu želim dodeliti igralni položaj, na katerem bo najbolj koristil reprezentanci,« je zatrdil Kavčič in dodal, da po njegovem Kamplu najbolj ustreza prav vloga, ki jo je (zaman) pričakoval tudi pod Katancem.



Ta navidezna polemika je zaznamovala tudi včerajšnjo akcijo reprezentance na Gorenjskem, o njej pa je spregovoril tudi Kevin Kampl, ki je prišel na Brdo židane volje in dobro razpoložen. Konec tedna je bil namreč med najbolj zaslužnimi, da je Leipzig prvič dotlej premagal mogočni Bayern v bundesligi, pri tem pa je Bavarce pošteno nadigral. S Kevinom Kamplom v zvezni vrsti, seveda.



Kampl: Odloča zgolj selektor



»Saj veste, da se tam najbolje počutim, rad z žogo v nogah krenem proti tekmečevim vratom in se vključim v napad. Tako povečini igram tudi v Leipzigu. To sem ponovil že večkrat, to vedo vsi, tudi selektor Tomaž Kavčič. Toda o taktiki gotovo ne odločam jaz, zato bom sprejel vse selektorjeve zamisli in rešitve,« je razmišljal Kampl.



Podrobna analiza Kamplovih iger v bundesligi razkriva pričakovano (glej graf): večino od slabih 90 tekem v majicah Leverkusna, Dortmunda in Leizpiga je 27-letnik igral na centralnem položaju v zvezni vrsti (60), trinajstkrat je igral na desnem in petkrat na levem krilu, petkrat kot klasična »desetka« in štirikrat kot »lažna številka 9«, torej kot drugi napadalec.



Na včerajšnjem treningu smo dobili potrditev domneve o Kamplovem novem/starem položaju v slovenski reprezentanci. V modelu igre 4-2-3-1 je igral v zvezni vrsti v paru z Renejem Krhinom. Gre za enako navezo, ki je blestela v obdobju Kavčičeve selekcije U-21.



»Imate prav. Na tisto obdobje me vežejo lepi spomini, zares malo nam je zmanjkalo do uvrstitve na evropsko prvenstvo. Rene je ohranjal svoj položaj, držal je pozicijo, posledično sem jaz bolj samozavestno prehajal iz obrambe v napad. In verjamem, da bi morali začeti trnovo pot proti evropskemu prvenstvu leta 2020 samozavestno in z željo, da poskušamo igrati ambiciozen nogomet,« je zatrdil Kampl in ponovil osebni cilj: »Želim igrati na euru 2020, zato bomo resno zgrabili vsako priložnost za dodaten napredek v naši igri, začenši proti Avstriji in Belorusiji.«



Prvi izziv bo za Kampla posebej domač, prav na avstrijskih tleh je namreč v obdobju 2012-15 igral strahovito učinkovit nogomet v majici Salzburga: »Drži. Osebno poznam večino njihovih reprezentantov. Škoda, ker je poškodovan moj prijatelj in soigralec Marcel Sabitzer, toda odlični so tudi drugi igralci iz bundeslige in Avstrije.«