Messi prekinil urok in s prvencem vrnil Katalonce v igro

J. P.

London - Derbi osmine finala nogometne lige prvakov med Chelseajem in Barcelono je danes doživel prvo poglavje, zmagovalca pa na štadionu Stamford Bridge ni dal. Boljše izhodišče si je zagotovil katalonski velikan, ki je iztržil neodločen izid 1:1, s katerim se je zanj razpletlo po načrtih, saj ni izgubil in je obenem zatresel mrežo na gostovanju. Povratni obračun bo v sredo, 14. marca.

Gostje so imeli žogo kar 70-odstotno v svoji posesti, gospodarili so na igrišču in tudi pletli napade, a se jim je vselej ustavilo že pred zadnjo potezo. V prvem polčasu niso niti enkrat sprožili v okvir tekmečevih vrat, Chelsea pa je enkrat ogrel rokavice Marc-Andreja ter Stegna. Osmoljenec prvih 45 minut je bil Willian, ki se je dvakrat spogledoval z zadetkom, a obakrat namesto mreže zatresel vratnico. Enkrat levo, drugič desno.

Pravijo pa, da gre v tretje rado. In res je šlo. Brazilski napadalno usmerjeni zvezni igralec, ki bo avgusta dopolnil okroglih 30 let, je v 62. minuti vendarle uglasil merilne naprave, ponovno usekal z roba kazenskega prostora in mojstrsko našel žogi pot mimo številnih nog pred vrati ter jo, tik ob desni vratnici, poslal v mrežo. Ter Stegen je lahko njegov briljanten poskus le ošvrknil s pogledom.

Willian je po dveh vratnicah vendarle zatresel tudi mrežo. Foto: Glyn Kirk/AFP.

Da bo Barcelona na povratni tekmi pred domačim avditorijem na štadionu Camp Nou v malenkostni prednosti, je z izenačujočim golom v 75. minuti poskrbel - kdo drug kot - Lionel Messi, ki je bil uspešen že 98. v ligi prvakov in četrtič v tej sezoni. Toda zadetek so Kataloncem gostitelji dobesedno podarili. Ko so želeli pred skreirati napad, so si privoščili osnovnošolsko napako, ki jo je tekmec odprtih rok kaznoval. Žogo je prestregel Andres Iniesta, jo oddal argentinskemu virtuozu, ta pa jo je neubranljivo poslal v mrežo ter v devetem obračunu in natanko tridesetem strelu vpisal prvi gol v karieri proti Chelseaju.

Bayern polnil mrežo Bešiktaša

Očitno pa bo zgolj še formalnost povratna tekma v Istanbulu, saj je Bayern mrežo Bešiktaša v prvem dvoboju napolnil do vrha (5:0). Po dvakrat sta bila uspešna Thomas Müller in Robert Lewandowski, enkrat pa Kingsley Coman. Kako izdatna je bila kakovostna razlika med tekmecema, zgovorno odseva tudi razmerje sproženih strelov v okvir vrat - kar 13:1. Baravrski kolektiv je pet ali več golov dosegel že petič v tem koledarskem letu (na vseh frontah vključno s prijateljskimi tekmami), zmagal pa je že šestnajstič zapovrstjo in v tem obdobju navdušil z razmerjem doseženih in prejetih golov - neverjetnih 50:13. Bešiktaš si je delo otežil že zelo zgodaj, v 16. minuti je moral mnogo predčasno v slačilnico Domagoj Vida, ki je zrušil prodirajočega Lewandowskega.