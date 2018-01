Pod lupo Krhin, Kampl in Oblak

Ljubljana – Najboljši nogometni klubi bodo krenili v ključno obdobje sezone, en teden »dopusta« so si vzeli le Italijani. Živahno bo vse do maja, ko bo nastopil čas za priprave na SP 2018. Najodmevnejših 95 minut bodo spremljali v Liverpoolu, kjer bo gostoval »nepremagljivi« Manchester City.



Nedeljski derbi 1,5 milijarde evrov vrednih zasedb lahko postane lepotica celotne evropske sezone, saj trenerja Jürgen Klopp in Pep Guardiola premoreta dovolj poguma in odličnega kadra tudi za izide 3:3, 4:4 ali višje. Prva njuna tekma v Manchestru resda ne napoveduje izenačenega popoldneva – »rdeči« so odplavali po reki Mersey s petimi goli v svoji mreži –, toda odtlej se je marsikaj spremenilo.



Guardiola gre v derbi s četrtim zaporednim priznanjem »trener meseca v premier league«, Klopp brez Coutinha, toda s spočitimi igralci, saj je izpustil pokalne obveznosti. Kluba ženeta različna motiva: ManCity si je tako rekoč že zagotovil naslov prvaka, njegov imperativ je ostati neporažen v vsej sezoni. L'pool bi si s koncem sanjskega niza gostov utrdil samozavest v boju za položaje 2, 3 in 4. Ravnodušni gledalci pa si želijo, da bi najmočneje opozorila nase trizoba napada – trio Mane-Firmino-Salah pri domačih in naveza Sane-Agüero-Sterling pri gostih.



Tudi druga prizorišča po Evropi ponujajo veliko živžava za navijaške oči. Mednje gotovo sodi snidenje madridskega Reala z Villarrealom. Španski mediji namreč vse glasneje namigujejo na odhod trenerja Zinedina Zidana, četudi za to (še) ni pravega razloga. Italijanska Stampa je bila najbolj konkretna: »Če bo Real izgubil evropski dvoboj s PSG, bo Zidana poleti zamenjal nemški selektor Joachim Löw.« Zidane se navzven ne obremenjuje z mediji, tudi včeraj je ponovil, da mirno spi, a da je postal »utrujen zaradi nenehnih kritik o domnevno slabem Realu« ... Real res ne igra tako slabo, kot se zdi ob njegovem zaostanku 16 točk za Barcelono, toda Zidanovi asi bodo morali vendarle zabiti kakšen gol več, posebej dolgoletni eksekutor Cristiano Ronaldo.

Kakorkoli, tri zanimive nogometne tekme bi lahko zaznamovali tudi slovenski legionarji. Danes popoldne ob isti uri (18.30) bosta krenila na zelenico Kevin Kampl in Jan Oblak. Nekdanja soigralca iz selekcije U-21 in velika prijatelja bosta igrala prava derbija – Kamplov Leipzig bo gostil derbi s Schalkejem za 2. mesto na lestvici bundeslige, Atletico Madrid bo gostoval v Eibarju, presenečenju te sezone v primeri division – v zadnjih 6 kolih je slednji osvojil 16 točk, največ med vsemi v Španiji!



Največji izziv bo vendarle pred Renejem Krhinom. Nantes bo iskal senzacijo v tekmi s PSG, klubom, ki ga med vsemi na svetu krasi največja kupna moč.