Povratnik Kampl bo dobil družbo novincev

Ljubljana – Opoldne bo Tomaž Kavčič razkril imena nogometašev, na katere bo računal na prijateljskih tekmah z Avstrijo (naslednji petek predvidoma v Celovcu) in Belorusijo, ki bo štiri dni zatem obiskala Ljubljano. V jato se vrača nogometaš Leipziga Kevin Kampl.



Selektor Kavčič je opravil generalko v javnem nastopanju v ponedeljek v Novi Gorici, ko je bil gost na Hitovem pogovornem šovu v Perli. V sproščenem enournem pogovoru je razkril veliko zanimivega o sebi in potrdil, da ne bo močno širil reprezentance, ki jo je v zadnjih letih selekcioniral Srečko Katanec.



To ne pomeni, da Kavčič ne bo želel zasnovati jedra zasedbe po svojih merilih. Že dolgo je javna skrivnost, da se vrača Kevin Kampl, motor igre Leipziga in eden od predvidenih nosilcev igre Kavčičeve reprezentance. Kampl je imel v zadnjih tednih težave s kolenom, izpustil je tekmi z Zenitom in Stuttgartom, a naj bi bil nared za prijateljski tekmi.



Vprašljiv status Cesarja



Kavčič skrbno skriva seznam pred javnostjo, tudi v ponedeljek zvečer v Novi Gorici je raje govoril o Goriških brdih kot o Brdu pri Kranju ... »Vse boste izvedeli v sredo,« je dodal, toda že prej je bilo možno razbrati, da bo vendarle prišlo do nekaterih sprememb.



Slovenija bo skoraj zanesljivo dobila novega kapetana reprezentance, potem ko sta dala selektor in dolgoletni poveljnik slačilnice Boštjan Cesar že pozimi vedeti, da »so odprte vse možnosti« in da »bomo videli« ... Branilec Chieva v tej sezoni ne dobiva veliko priložnosti za igro, na reprezentančna vrata glasno trkajo njegovi nasledniki in gotovo bi bilo presenečenje, če bi ena najboljših »številk 5«, kar jih je proizvedla Slovenija, še naprej poveljevala obrambi izbrane vrste. Ali bi bil »Cesi« letošnjega septembra pri polnih 36 letih pripravljen sedeti na klopi za rezerve? To bo nemara znano že danes opoldne.



Iličić, Matavž, Berić in Bezjak



Na seznamu lahko pričakujemo enega najboljših vratarjev na svetu Jana Oblaka – nazadnje sta bila ob njem Vid Belec in Jan Koprivec –, zanesljivo bodo prišli na Brdo tudi branilci Bojan Jokić, Miha Mevlja, Nejc Skubic in Aljaž Struna, v zvezni vrsti bodo zraven Jasmin Kurtić, Rene Krhin, Kevin Kampl, Valter Birsa in Benjamin Verbič, Kavčič bi lahko angažiral tudi štiri napadalno usmerjene nogometaše – to so Josip Iličić, Tim Matavž, Robert Berić in Roman Bezjak.



Novinci? Prava senzacija bi bila, če bi šlo za prazno kategorijo, vsak selektor vselej doda kaj »svojega«. Iz Švice smo dobili namig, da bi lahko okrepil vrsto Domen Črnigoj (22), zvezni igralec Lugana, ki lahko igra v visokem ritmu igre, gotovo bo na seznamu še kakšno »presenečenje«.