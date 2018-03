Vzdušje pred derbijem

Varnostne službe in policija so že od jutra v pripravljenosti, saj nogometni spektakel ne prinaša samo športnega navdušenja, pač pa tudi varnostno tveganje, ko mesto preplavijo navijači. Na Ilirski cesti v Ljubljani so danes pred nekaj urami policisti ustavili večjo skupino navijačev in jih zadržali. Neuradno so jih policisti ustavili zgolj preventivno.

Za varnost bo sicer drevi na stadionu v Stožicah skrbelo okoli dvesto varnostnikov, saj je ocenjena kot tekma visokega tveganja. Najpogostejši vandalizmi so uporaba pirotehnike, uničevanje inventarja na tribunah in metanjepredmetov na igrišče.

»V preteklih »večnih derbijih« je bila slovenska javnost (pre)večkrat priča nasilju na športnih prireditvah, ki je vrhunec doseglo tako z uničevanjem javnega inventarja kot s fizičnim nasiljem na stadionih in izven njih.

Tarča fizičnega nasilja so bili večkrat tudi policisti, ki so varovali nogometne tekme, pri čemer je bilo več policistov tudi poškodovanih,« je sporočil sindikat policistov Slovenije.