Rekordni izstrelek iz rumene podmornice

Brazilec Philippe Coutinho je sprožil januarski plaz denarno izjemnih prestopov, toda kljub 160 milijonov evrov in kakšnim milijonom dodatka ni dobil naziva rekorder, razen za angleške razmere. Prislužil pa si ga je Kongovec, rojen v Franciji, Cédric Bakambu. Postal je najdražji afriški nogometaš, prestop na Kitajsko h Guoanu iz Pekinga je presegel 100 milijonov evrov.



Preračunljiva izbira nogometnega potnega lista je širšemu krogu nogometnih poznavalcev neznanemu napadalcu prinesla slavo in prvo mesto na prestižni lestvici afriških nogometašev. Bakambu je bil rojen v Franciji, oče in mati sta prišla iz Demokratične republike Kongo. Prav veliko pa Bakambu v odraščanju in v obdobju nogometne vzgoje ni imel z domovino staršev. Do selekcije do 19 let je igral za Francijo. Še leta 2011 je bil član »les bleus« na svetovnem prvenstvu do 20 let.



Za nogometnega Afričana in reprezentanta DR Kongo se je odločil marca 2015. »Odraščal sem v Franciji, a so me starši vzgajali tudi s kulturo domovine. Toda le zaradi nogometa sem odkril domovino,« je tedaj ob prihodu v Kinšaso in ob bučnem sprejemu navijačev priznal zadnji dve leti član španskega prvoligaša Villarreala.



V »primeri division« je Bakambu dozorel in je iz razreda nadarjenih nogometašev prestopil v razred napadalcev, za katerim se ozirajo bogatejši klubi. Veliko jih je bilo v minulem letu, ki so spremljali njegovo napredovanje v dresu »rumene podmornice«, kakršen je vzdevek moštva iz province Valencia. Predvsem angleški klubi iz drugega plačilnega reda so čakali in upali, da bodo ujeli kapitalca, ki bi lahko pomenil novo francosko presenečenje, kot so bili že mnogi pred njim uveljavljeni tricolori afriškega rodu. Čakali so predolgo, Kitajci so bili hitrejši.



Peti najboljši strelec (devet golov) španskega prvenstva se je med člani šolal pri Sochauxu, pred prihodom v Španijo pa je nabiral izkušnje tudi v Turčiji pri Bursasporu. Pri Villarrealu je bil že v prvi sezoni odkritje in tako vznemirljiv, da ga je želel v Pariz zvabiti tudi Paris St. Germain. Zaželel si ga je trener Unai Emery.



»Načrt PSG je bil, da bi bil menjava za Edinsona Cavanija. Toda očitno nisem bil edini kandidat za rezervno številko devet, drugi je bil Jese,« je Bakambu razkril poletno prestopno kombinacijo iz leta 2016, ki je na njegovo srečo ni izpeljal. Španec Jese in nekdanji Realov up je v Parizu pogorel in se vrnil v domovino k Las Palmasu, zdaj pa se poskuša vrniti v formo pri angleškem klubu Stoke, medtem ko je Bakambuju postal eden od najbolj iskanih napadalcev zaradi svojega raznovrstnega načina igre. Bolj kot strelski učinek je trenerje prepričal z inteligenco v igri. Izjemno spreten je v igri brez žoge in čuvaje nenehno spravlja v skušnjave zaradi svojih nepredvidljivih menjav ritma. Generalna ocena je, da je zelo bister v igri in telesno močen.



Prelomnica v Bakambujevi karieri je bila vendarle selitev iz Francije v Turčijo. Scenarij prestopa je imel filmsko zgodbo. Lastnik ene od turških restavracij v mestecu ob švicarski meji Montbéliardu, kamor so vsak teden zahajali mladi nogometaši, med njimi tudi Bakambu, čigar razvoj je gostinec še posebej spremljal, je igralca priporočil Bursasporu. Njegovo posredovanje je obrodilo sadove, saj je napadalec za dva milijona evrov prestopil k turškemu prvoligašu. Od tedaj je šla njegova pot samo še navzgor, do letošnjega vrhunca in rekordnega prestopa.