Sanchez zaenkrat najbližje Manchester Unitedu

A. V.

London - Čilski nogometaš Alexis Sanchez že dolgo ni zadovoljen pri svojem klubu, londonskem Arsenalu. Z njim mu poteče pogodba poleti, kar nekaj klubov, praktično vsi angleški velikani, pa bi ga rado videlo v svojih vrstah že to zimo, v kateri bi topničarji zanj še dobili odškodnino.

Kot je dejal nogometni manager Mino Raiola, je napadalec trenutno najbližje Manchester Unitedu, ki naj bi bil Sanchezova želja.

"Praktično se je Alexis z Manchester Uniredom že dogovoril. A obstaja težava. Arsenal poleg odškodnine v zameno zahteva Armenca Henrika Mhitarjana, tako bo prav od njega odvisno, ali bo Sanchez prišel v Manchester. Če bo Henrik, ki ima pogodbo do leta 2020, popustil in odšel v London, ne bo nobenega problema, tega naj ne bi delal niti trener Arsenala Arsene Wenger. Henrik pa mora še razmisliti, kaj je bolje zanj," je dejal Raiola, manager armenskega napadalca, nekdanjega igralca Borussie Dortmund (ta ga je prodala za 30 milijonov evrov), ki je za Manchester United odigral 63 tekem in dosegel 13 golov.

Sanchez, ki je leta 2014 v Arsenal za 34 milijonov evrov prestopil iz Barcelone, naj bi pri Manchester Unitedu slovitega trenerja Joseja Mourinha služil 400.000 evrov na teden.