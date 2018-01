Slovenija pridobila pet mest na novi lestvici

N. Gr.

Nyon - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je objavila novo reprezentančno lestvico, ki pa pričakovano ni doživela večjih sprememb, saj v zadnjem obdobju ni bilo večjih reprezentančnih preizkušenj. Tako v prvi deseterici ni sprememb, na vrhu ostaja Nemčija, sledijo pa ji Brazilija, Portugalska in Argentina.

Slovenija je na novi lestvici pridobila pet mest in se z 69. povzpela na 64. mesto, zbrala je 529 točk. Najboljša afriška država je Tunizija, ki se je prebila na 23. mesto, Mehika, najboljša ekipa z območja Severne in Srednje Amerike ter Karibov, je 17., Iranci so najboljši v Aziji s 34. mestom, Nova Zelandija pa je kot najboljša predstavnica Oceanije na 120. mestu.

Lestvica Fife:

1. (1) Nemčija 1602 točk

2. (2) Brazilija 1483

3. (3) Portugalska 1358

4. (4) Argentina 1348

5. (5) Belgija 1325

6. (6) Španija 1231

7. (7) Poljska 1209

8. (8) Švica 1190

9. (9) Francija 1183

10. (10) Čile 1147

...

64. (69) Slovenija 529