SNL ostala tudi brez najboljšega napadalca Maryja

Ljubljana – Nekaj milijonov evrov je prišlo, toda davek na preživetje je spet udaril po kakovosti. John Mary, Jean-Claude Billong in Jure Balkovec so najbolj znani nogometaši na seznamu bivših v slovenski nogometni ligi, ki se bo nadaljevala zadnji konec tedna v februarju (24.) s tekmami 20. kola.



Po dobrem mesecu dni bodo slovenski prvoligaši ta teden začeli priprave na drugi del sezone. Vodilna trojka Maribor, Olimpija in Domžale je uigrana in bo v sredo vstopila v najzahtevnejši del sezone, ki odločilno vpliva na celostno pogodbo moštva v celem letu.



Denar narekuje ritem in moč klubov. Maribor je nadaljeval evropsko in denarni izkupiček iz lige prvakov oplemenitil še na nogometni tržnici, ko je za dva milijona evrov v Italijo k Beneventu usmeril postavnega Francoza Billonga. Zamenjavo za 23-letnika je našel v staremu znancu iz kvalifikacij za ligo prvakov Kassimu Doumbiaju. Malijec (27 let) je bil član islandskega Hafnarfjordurja. Športni direktor Zlatko Zahović je že dogovoril poletni prihod bosanskega reprezentančnega vratarja Kenana Pirića. Mariborčani bržkone še niso zaprli možnosti kakšnega prihoda ali odhoda. Maribor je za 800.000 € Fiorentini prodal tudi 16-letnega Nina Kukovca.



V taboru Olimpije je vse prej kot odlično razpoloženje. Predsednik kluba Milan Mandarić je pred odhodom na počitnice v ZDA Mladenu Rudonji zadal nalogo, da poceni igralski kader, medtem za resnejše okrepitve pa ni denarja. Učinek nižanja stroškov je boren. Veteran Aleksander Šeliga bo kot posojen igralec spomladi branil za drugoligaša Dravo, klub se je razšel z dvema mladima igralcema Sandijem Čoralićem in Luko Gajičem, ki sta jeseni igrala za Rudar in za Krško. Toda Olimpijina kombinatorika bi se lahko razpletala v naslednjih dneh: Kenana Bajrića poskuša ujeti Slovan iz Bratislave, ki je že pripeljal nekdanjega zvezdnika zeleno-belih Andraža Šporarja.



Olimpija za enega najboljših igralcev v jesenskem delu zahteva sedemštevilčni znesek. Prestopne strasti so podžgale tudi besede športnega direktorja vodilnega italijanskega prvoligaša Napolija Cristiana Giuntolija, ki je dejal, da pozorno spremljajo Roka Vodiška in da je eden od kandidatov za prihod v Neapelj.



Domžalčani so s prodajo Balkovca za 700.000 € italijanskemu drugoligašu Bariju odlično začeli novo leto, Velenjčani pa so v prodaji najboljšega napadalca v ligi Maryja na Kitajsko dobili rešilno denarno injekcijo.



Celje je ostalo brez prvega strelca Filipa Dangubića, ki se je vrnil k Rijeki in je v Sloveniji igral kot posojeni igralec. Celjani so bili dejavni, saj so v SNL vrnili tri mlade reprezentante – Rokija Štravsa, Žana Benedičiča in Mitjo Lotriča. Goričani bodo brez vidnejših kadrovskih sprememb danes začeli priprave. Pri Aluminiju in Krškem so zamenjali trenerje, Kidričane bo vodil Oliver Bogatinov, Krčane pa Alen Ščulac. Brez sprememb je v novo leto vstopil Triglav.



Nejasna usoda je pri zadnjeuvrščenem klubu Anakaran Hrvatini. Neuradno domačih tekem ne bo več igral v Dravogradu, toda to je še najmanjša težava za klub in verodostjnost tekmovanja v 1. SNL. Ne bi bilo presenečenje, če bi se drugi del prvenstva začel brez Ankarana.