Stroj za gole Ronaldo zdaj z ramo ob rami z Van Nistelrooyem

Že 117 zadetkov je dosegel Portugalec v nogometni ligi prvakov, od tega 102 v majici Reala in dvanajst v tej sezoni.

J. P.

Madrid - Že kar neverjetnih 117 zadetkov je dosegel portugalski stroj za gole Cristiano Ronaldo v nogometni ligi prvakov, od tega 102 v majici madridskega Reala in dvanajst v tej sezoni, v kateri je torej povprečno prispeval po zadetek in pol na tekmo. Doslej jih je 60 naštel v rednem delu elitnega klubskega tekmovanja stare celine in kar 57 v izločilnih bojih, v katerih je njegova prednost pred zasledovalci zares ogromna. Barcelonin argentinski virtuoz Lionel Messi, denimo, zaostaja za 19 golov.



13 dvobojev, 22 golov

Sploh v zadnjem obdobju je CR7 neustavljiv. Postal je prvi nogometaš po Nizozemcu Ruudu van Nistelrooyu, leta 2003 ostrostrelcu Manchester Uniteda, ki je zadel na kar devetih zaporednih tekmah, medtem ko je v zadnjih trinajstih obračunih lige prvakov kar 22-krat matiral tekmečeve vratarje. Sinoči se je prvi vpisal med strelce v povratnem dvoboju osmine finale na Parku princev (2:1) in s tem dokončno potopil barko PSG, saj so galaktiki tudi v prvem dvoboju zmagali s 3:1.



»Lige prvakov ne osvojiš čez noč«

V bajno bogatem pariškem taboru seveda niso skrivali razočaranja, potem ko so že drugič zapovrstjo izpadli v osmini finala lige prvakov. Tudi v minuli sezoni je bil zanje usoden španski kolektiv, tedaj Barcelona po epskem zasuku v povratnem obračunu (6:1 za skupnih 6:5). Toda prvi mož kluba Nasser al-Khelaifi se ni dal motiti: »Lovorika v ligi prvakov ni nekaj, kar bi se dalo osvojiti čez noč. To je dolgotrajen proces in smo na dobri poti. Seveda, razočaranje je veliko, a je treba strezniti glave, nadaljevati trdo delo, verjeti v kader, ki ga imamo, a razmišljati tudi o tem, kako ga še izboljšati.«