Uefa zadovoljna s Slovenci, ki si lahko manejo roke

Bratislava – Evropska nogometna zveza (Uefa) je v slovaški metropoli potrdila visoko kotacijo svojih delnic znotraj nogometne družine. Predsednik Aleksander Čeferin je razkril rekordne prihodke krovne organizacije in rekordno distribucijo denarja 55 članicam Uefe. Rast se šele začenja in od nje bo veliko imel tudi slovenski nogomet.



Uefa bo zaključila leto rekordno, rekordnih naj bi bilo še več prihodnjih let, najpozneje v času naslednjega evropskega prvenstva (leta 2020) bo Uefa presegla mejo pet milijard ustvarjenih prihodkov. O tem, kaj to pomeni za slovenski nogomet, NZS in slovenske klube, smo se pogovarjali tako s Čeferinom kot direktorjem tekmovanj Giorgiem Marchettijem. Ta nam je v ekskluzivnem intervjuju razkril ključne spremembe klubskih in reprezentančnih tekmovanj, ki bodo zavele septembra, in pojasnil, kaj to pomeni za ekipe iz manjših držav.



»S slovensko zvezo gojimo močno partnerstvo, NZS spoštuje dogovore. Nedavno evropsko prvenstvo v futsalu ste organizirali zelo dobro, to je bil lep spektakel za Ljubljano, Ljubljančani in drugi ljubitelji futsala so poskrbeli za dobro razpoloženje. Turnir je bil odlično obiskan, raven tekem je zadovoljila navzoče v dvorani Stožice. Nekaj tekem je bilo zelo privlačnih. Uefa je zadovoljna, upam, da so bili zadovoljni tudi Slovenci,« je povedal Marchetti in zatrdil, da Slovenija skupaj z Madžarsko lahko enakovredno kandidira tudi za organizacijo evropskega prvenstva do 21. leta starosti, ki bo leta 2021.



Marchetti je razkril, da bo novoustanovljena liga narodov – Slovenija bo debitirala 6. septembra z Bolgari v Stožicah – zanesljivo uspešnica, ki bo pritegnila dodaten interes navijačev in pokroviteljev. Ni torej čudno, da bo NZS v štiriletki 2020–2024 zgolj iz Uefinega razvojnega projekta »hattrick« dobila 14,4 milijona evrov.