Uradno: Menjava Sanchez - Mkhitaryan uspela

N. Gr.

London/Manchester - Napadalec Alexis Sanchez je bil dolgo nezadovoljen pri Arsenalu, poleti bi se mu iztekla pogodba in vodstvu topničarjev je vendarle uspelo nekaj iztržiti za odličnega 29-letnega Čilenca. V Manchestru je bil najprej blizu sinje modrim, nato pa se je odločil za United in podpisal pogodbo za štiri leta in pol, na teden bo prejel kar 500 tisoč funtov plače. »Vesel sem, da bom igral za največji klub na svetu,« je novim delodajalcem takoj popihal na dušo Alexis.

Takšnega denarja mu Arsenal ni bil sposoben ponuditi, za nameček je Alexis vodstvu kluba zameril, da poleti ni dovolj okrepilo ekipe. Henrik Mkhitaryan je imel na Old Traffordu nekaj prebliskov, a je večino časa igral pod nivojem, ki ga je kazal v Dortmundu, zato je izpadel iz načrtov Joseja Mourinha. Pod vodstvom Wengerja bo na Otoku dobil še eno možnost, da se dokaže na sredini igrišča, v Arsenalu bo imel priložnosti zagotovo dovolj. »Že kot otrok sem sanjal, da bom enkrat zaigral za Arsenal in zdaj se mi bo želja uresničila. Vesel sem, da je ta menjava uspela in veselim se dolgega sodelovanja z Arsenalom,« je bil vesel tudi 29-letni kapetan armenske reprezentance.

Armenec pa ni edina okrepitev Arsenala na vidiku. Vodilni možje kluba so že včeraj odpotovali na sever Nemčije, kjer bodo od Borussie poizkušali odkupiti gabonskega napadalca Pierra-Emericka Aubameyanga. Navijači v Londonu so zelo optimistični in vse kaže, da se bo prestop res zgodil, ekipi se pogajata le še o končni višini odškodnine, ki se bo gibala okrog 60 milijonov evrov.

Novega napadalca bi že v naslednjih dneh lahko dobil tudi Chelsea. Po novi poškodbi Andyja Carrolla so svoje zanimanje preusmerili na Edina Džeka, Roma pa je svojega najboljšega posameznika pripravljena izpustiti iz rok za dobrih 40 milijonov evrov. Džeko bi se tako vrnil na Otok, kjer je pred leti že blestel v majici Cityja.