Vijolice že drugič zapored doma ostale praznik rok

Š. J., STA

Mariborčani so drugič zaporedoma ostali praznih rok na domačem igrišču. Po porazu proti Domžalčanom so danes klonili še proti Krčanom, za Ljubljančani, ki se bodo v nedeljo v Novi Gorici pomerili z Ankarančani, pa - ob tekmi manj - zaostajajo za sedem točk. Mariborska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 31. marca, gostovala pri vodilni ljubljanski zasedbi, Krčani pa se bodo ta dan doma pomerili z Domžalčani.

V izjemno zahtevnih razmerah za igro in na razmočenem igrišču so bili v prvi polovici tekme boljši nogometaši iz Posavja. Gosti bi lahko povedli že v osmi minuti, ko je po predložku Marka Jakoliča nerodno posredoval domači steber obrambe Marko Šuler, njegovo napako pa je popravil domači čuvaj Jasmin Handanović.

Mariborčani niso upravičili vloge papirnatih favoritov, šepala je predvsem organizacija igre, izgubili so ogromno žog in opravili številne napačne podaje, njihova predstava je bila zelo medla. V 18. minuti je Gregor Bajde s spretnim preigravanjem resda prišel do zaključnega strela, a je bil gostujoči vratar Marko Zalokar na pravem mestu.

V nadaljevanju so prevladovali izbranci gostujočega trenerja Alena Ščulca. V 23. minuti je po kotu z leve strani z glavo streljal Marko Krajcer, Handanović pa je z odličnim posredovanjem odbil žogo v kot in preprečil najhujše, devet minut kasneje pa je bil vendarle nemočen po "evrogolu" Luke Volariča z dvajsetih metrov.

Gledalci v Ljudskem vrtu so z glasnim žvižganjem čedalje bolj izražali svoje nezadovoljstvo s predstavo svojih "ljubljenčkov", domači trener Darko Milanić pa je v 38. minuti opravil dvojno menjavo in iz igre poslal Adisa Hodžića in Dina Hotića, v ogenj pa poslal Saša Ivkovića in Amirja Derviševića.

Gostitelji so v se v izdihljajih prvega polčasa vendarle prebudili: najprej se je po po strelu Ivkovića z glavo izkazal Zalokar, nato je Luka Zahović sprožil močan strel z razdalje, a je bil netočen, tik pred odhodom v slačilnico pa je Šuler po strelu nekoliko z desne strani zadel okvir vrat.

Mariborčani so v začetku drugega polčasa doživeli "hladno prho", saj so gosti iz Posavja iz polprotinapada povišali na 2:0. Večji del posla je opravil Tonči Mujan, ki je lepo zaposlil Vekića, ta pa je z natančnim strelom ukanil nemočnega Handanovića.

Mariborska klop je po prejetem golu v ogenj poslala svojega zadnjega aduta Marcosa Tavaresa, a Južnoameričan skupaj s svojimi soigralci ni prinesel preobrata, po medli in nekonkretni predstavi so drugič zaporedoma izgubili in razočarali svoje privržence. Krčani so Mariborčane premagali sploh prvič.

***

Maribor - Krško 0:2 (0:1)

* Stadion Ljudski vrt, sodniki: Obrenović, Salkić (oba Ljubljana), Povšnar (Zagorje ob Savi).

* Strelca: 0:1 Volarič (32.), 0:2 Vekić (49.).

* Maribor: Handanović, Hodžić (od 38. Ivković), Rajčević (od 52. Tavares), Šuler, Viler, Cretu, Hotić (od 38. Dervišević), Vršič, Bajde, Mešanović, Zahović.

* Krško: Zalokar, Ejup, Krajcer, Šturm, Jakolić (od 62. Balić), Kovačič, Kulinitš, Da Silva, Mujan, Volarič, Vekić (od 83. Sokler).

* Rumeni kartoni: Mešanović, Ivković, Viler; Volarič, Vekić, Mujan (od 90. Gorenc), Ejup.

* Rdeči karton: /.