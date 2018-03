Celje za dostojno slovo, Krim za nujni točki

Ljubljana – Glede na to, kako sta se za rokometaše Celja Pivovarne Laško končali prejšnji sezoni v ligi prvakov, z bridkima porazoma v Zagrebu, je morda bolje, da bodo danes v Veszpremu (17.30) razbremenjeni. Vseeno bi takoj zamenjali položaj s kolegicami iz Krima Mercatorja, ki še naprej gojijo upanje na četrtfinale. Nocoj ob 19.30 bodo na Kodeljevem skušale presenetiti Rostov-Don.



Celje je kljub zmagi proti Aalborgu tekmo pred koncem rednega dela ostalo brez možnosti za napredovanje v osmino finala. Ekipa Branka Tamšeta bo tako še četrtič zapored obtičala v skupinskem delu. Tekma bo bolj pomembna za Veszprem, ki želi ohraniti drugo mesto in nujno potrebuje zmago. Ta ne bi smela biti vprašljiva, Celjani so že vrsto let »redna stranka« madžarskih prvakov, ki so dobili zadnjih enajst dvobojev, od tega devet v LP.



V Veszprem Areni, kopiji celjskega Zlatoroga, si kruh služi kar sedem bivših članov Celja: Mirko Alilović, Renato Sulić, Mate Lekai in Mirsad Terzić ter trije »čistokrvni« Celjani – Blaž Blagotinšek, Dragan Gajić in Gašper Marguč. Tekma bo imela poseben pomen za povratnika v celjske vrste Ivana Sliškovića, ki je prišel prav iz Veszprema. Toda Hrvat še ni na ravni, na kakršni je bil pred zdravstvenimi težavami, za gole bodo zadolženi drugi, ob vročemu Borutu Mačkovšku predvsem Žiga Mlakar, ki bo tako kot Urban Lesjak in Matic Suholežnik odigral zadnjo tekmo za matični klub v LP. Seli se na tuje, k Wisli Plock. »To ne pomeni, da se morda nekega dne ne vrnem v Celje. Želim se dostojno posloviti. Čeprav je rezultat bolj pomemben za gostitelje, bomo skušali presenetiti in se vrniti z zmago,« je povedal Mlakar, z 48 goli prvi strelec Celja.



Bregar: Tekma sezone



Pred Krimom Mercatorjem sta še dve tekmi v glavnem delu lige prvakinj. Čez teden dni ne morejo računati na čudež pri evropskih prvakinjah iz Györa, zato pa stavijo na presenečenje na današnji revanši z Rostovom. Zmaga ali tudi remi bi jima ohranila možnosti, da bi bile na lestvici skupine 1 pred danskima kluboma Nykøbingom (z njim si delijo 4. mesto pri 5 točkah) in Midtjyllandom (4).



Rusinje imajo zelo močno ekipo, kar se je potrdilo tudi pred mesecem, ko je bilo 29:22, najboljše strelke pri gostiteljicah so bile Francozinja Siraba Dembele (8), Španka Alexandrina Barbosa (5) in Katarina Bulatović (4), v vratih je blestela izkušena Ana Sedojkina (14 obramb).



Za trenerja Uroša Bregarja bo to najpomembnejša tekma sezone, saj bo po njej jasno, ali je cilj še uresničljiv ali ne. Ljubljančanke bodo zatorej morale pokazati najboljšo igro v sezoni, če želijo ostati nepremagane. Hrvatica Aneta Benko verjame v uspeh pred domačimi navijači. »Zavedamo so moči Rostova, pa tudi naših. Borbeno v obrambi in pametno v napadu, tako se moramo postaviti in zdržati vseh 60 minut. Dobro smo se pripravile, če bomo močne v glavah in bomo pokazale takšno vnemo kot na treningih, je vse mogoče.«