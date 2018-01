Dedek Mraz ekipi podaril srečo, toda možen je tudi črni scenarij

Matjaž Tominec: Ker ne bo Jureta Dolenca in Mateja Gabra, bomo precej hendikepirani. Gre namreč za člana udarne sedmerke. Naše možnosti za sam vrh bi bile z njima precej večje. Imamo še nekaj drugih težav in glede na to, da smo bili nazadnje v Franciji tretji, nas bodo druge reprezentance še bolj resno jemale. Mislim, da preboj v drugi del ne bi smel biti vprašljiv, saj smo boljši od Makedoncev in Črnogorcev. Imamo tudi več izkušenj. Nemci? Morda jih presenetimo, ne bo pa nič tragičnega, če izgubimo. V Varaždinu nas čakajo težki tekmeci in težko bo priti v polfinale. Ni pa nemogoče. Zame so favoriti za zlato Hrvati, Nemci, Francozi in Danci, še nekaj ekip pa ima možnosti za kolajno. Tudi Slovenija, a zame bi bil uspeh že, če bi bila prva ali druga v skupini.



Aleš Praznik: Najbolj me skrbi prva tekma, in sicer zaradi makedonskega selektorja Raula Gonzaleza. Vem, da bo ekipo optimalno pripravil v taktičnem smislu, kar je značilnost španskih trenerjev. Če bomo uspešno prebrodili Makedonijo, bom postal zelo optimističen, čeprav tudi Črne gore ne gre podcenjevati. Z Nemci se ne smemo preveč obremenjevati. Nekateri so v skrbeh zaradi odsotnosti Mateja Gabra, toda mislim, da smo v Maticu Suholežniku dobili zelo dobro zamenjavo. Letos je v Celju tako napredoval, da je vsaj enakovreden Gabru, ob tem pa toliko bolj željan dokazovanja. Tudi Nik Henigman se je pobral, še najbolj pa me veseli forma vratarja Matevža Skoka. Moje skrbi so povezane z realizacijo, proti Iranu in Srbiji smo zapravili preveč čistih strelov. Skratka, mogoče je vse. Lahko se borimo za kolajne, lahko pa tudi izpademo po prvem delu, a o slednjem raje ne razmišljam. Med prazniki sem se preizkusil tudi v vlogi dedka Mraza in Sloveniji sem podaril veliko sreče. Naj se uresniči.



Matjaž Brumen: Cilji so visoko postavljeni, postavili so si jih tudi rokometaši sami. Zaradi uspeha iz Francije vsi pričakujejo visok rezultat. Bo pa zagotovo zelo težko, evropska prvenstva so naporna. Poleg tega nas pesti veliko poškodb. Imajo jih vse reprezentance, ampak pri nas jih je toliko več. Gaber, Dolenec, vprašanje, kaj bo z Vidom Kavtičnikom, in še nekaj je fantov, ki niso stoodstotni. Vseeno imamo še vedno odlično reprezentanco, vrhunski kolektiv. S to igro, ki jo goji selektor Veselin Vujović, lahko premagamo domala vsakogar. Pomembno bo, da iz prvega dela prenesemo čim več točk. Vemo, da bo že prvi dvoboj z Makedonijo zelo zahteven. Makedonci igrajo dobro, premagali so Srbijo v Srbiji. Za Nemce vemo, da so stroj in med favoriti za zlato.



Roman Pungartnik: Če razberem iz izjav selektorja in igralcev, so vsi zadržani in si ne želijo ustvarjati pritiska, po drugi strani pa me veseli, ker si vsak zase želi kolajno. To pomeni, da imajo voljo in željo in da verjamejo v uspeh kljub vsem težavam. Verjamejo, da lahko ob bučni podpori navijačev dosežejo dober rezultat. Rekel bi, da bi ta ekipa znala priti med šest najboljših. Z malce sreče in ob spletu okoliščin pa je mogoče tudi kakšno presenečenje. Tudi črni scenarij ni nemogoč. EP je močnejše kot SP ali OI, nobene tekme se ne moreš lotiti preračunljivo. Če izgubiš prvo tekmo, imaš takoj nemir in pride pritisk, da moraš naslednjo dobiti. Vemo pa, da Slovenci ne slovimo kot reprezentanca, ki bi dobro delovala pod pritiskom. Hitro se zatresejo roke. Glede na izkušnje selektorja in igralcev smo realno v tej skupini dovolj dobri, da se moramo uvrstiti naprej. Vidi se, da so fantje borbeni, pristop je pravi in to je najpomembnejše. Ob podpori širše javnosti in navijačev je vse mogoče, morda se res ponovi Zagreb iz leta 2000.



Ivan Vajdl: Kot vsa javnost tudi jaz gojim velika pričakovanja. Zaradi poškodbe sicer ni stebra obrambe Gabra, tudi Dolenca bomo pogrešali, toda menim, da so drugi igralci dovolj kakovostni, da ju bodo nadomestili. Upam, da bo v Sloveniji nastala podobna evforija, kot je bila med EP v košarki, ta bi lahko fante ponesla visoko. Čas bi že bil, da pade tudi Nemčija. Upam, da sta Marko Bezjak in Miha Zarabec ohranila dovolj svežine, čeprav je za njima naporen del sezone v bundesligi. Selektorju Vujoviću gre zaupati, da je izbral prave fante. Resnici na ljubo Dean Bombač ni kazal forme, kot smo si obetali. Vsi mi bi bili radi selektorji in bi se odločali po svojih željah, ampak zdaj moramo vsi skupaj stati za Vujovićem in njegovimi izbranci.



Marko Šibila: Slovenija je v zadnjem času pokazala, da lahko novi igralci vedno nadomestijo tiste, ki so se zdeli nenadomestljivi. Prepričan sem, da se bo tokrat zgodilo enako. Naše možnosti so precej lepe, saj je prvenstvo tako blizu, podpora navijačev bo velika, ekipa bo maksimalno motivirana. Pričakujem lepe predstave slovenske reprezentance, gotovo se bo našel igralec, ki bo posebej presenetil. O imenih raje ne bi govoril, toda kandidatov je kar nekaj. Je pa tudi nekaj pasti, že prva tekma z Makedonijo bo zelo nevarna. Odpira vrata napredovanja, a ob tem je treba izpostaviti, da ne bo konec sveta, če se ne bo izšla po željah. Kdor želi narediti nekaj več, mora znati tudi stopnjevati formo skozi turnir. Mogoče Slovenija ne sodi v ožji krog favoritov, sodi pa med ekipe, ki znajo presenetiti. Lahko je samozavestna, za njo so lepi rezultati, ustvarila si je ime, ima igralce v najboljših klubih in zato tudi ugled pri sodnikih, kar je bila v preteklosti pogosto ovira. Naša prednost je v tem, da je ekipa zelo hitra, hkrati pa ima močne fante v obrambi.