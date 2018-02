Liga prvakov: Celje v Kielce po nujno potrebne točke

J. M.

Celje - Celjski rokometaši bodo v soboto v sklopu 12. kroga skupinskega dela lige prvakov gostovali na Poljskem pri Kielcah. Celjani nujno potrebujejo točke, saj za šestim mestom, ki vodi v drugi del tekmovanja, zaostajajo za tri točke. Na roke jim gre sicer tradicija proti sobotnemu nasprotniku, saj slovenski prvaki v medsebojnih srečanjih vodijo s 6:1 v zmagah.

Poleg te tekme celjsko moštvo čakata še domači obračun z danskim Aalborgom in gostujoči z madžarskim Vezspremom. Na zadnjih treh tekmah morajo osvojiti vsaj štiri točke, če želijo nadaljevati z evropsko sezono, na roke pa jim morajo iti tudi rezultati tekem neposrednih konkurentov - Kielc in beloruskega Meškova.

Trener Celjanov Branko Tamše si želi predvsem, da bi se nekateri posamezniki, ki so padli v formi, spet ujeli želeno raven: »Vsekakor je ritem naporen, to smo vedeli že vnaprej, seveda se pozna, a tu ne moremo nič spremeniti, zato nima smisla tarnati nad tem. Moramo se prilagoditi, razmišljati dolgoročno, o celotni sezoni in ne zgolj na kratek rok. Vsekakor odhajamo k tekmecu, Kielcam, ki kaže formo na zavidljivi ravni in to ob dejstvu, da mi nismo na nivoju, ki si ga želimo. Vendar sem prav zato prej poudaril, da moramo gledati dolgoročno, torej kako igralce, ki niso na pričakovanem nivoju, dvigniti za sklepni del sezone.« Po poročanju STA dodaja še, da želi, da gredo fantje v tekmo sproščeno in pokažejo, česa so sposobni, opozarja pa, da je nasprotnik po porazu v Zlatorogu željan maščevanja.

Tekma z zvezdniki poljske ekipe, kjer nastopajo tudi trije Slovenci Blaž Janc, Uroš Zorman in Dean Bombač, bo v soboto ob 16. uri.