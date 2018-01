Odhod z EP? Cena bi bila previsoka

Zagreb – Jutro je pametnejše od večera in dobro je, da so si v Rokometni zvezi Slovenije (RZS) vzeli še en dan za razmislek o protestnem odhodu naše reprezentance s 13. EP na Hrvaškem. Če bodo Slovenci ostali v Zagrebu, jih jutri ob 20.30 čaka odločilna tekma za uvrstitev v drugi del proti Črni gori. Če ne, bo RZS na kocko postavila prihodnost slovenskega rokometa.

Jutri popoldne se bo v Slovenskem središču v hotelu Westin v središču Zagreba za zaprtimi vrati sestalo predsedstvo RZS ter odločilo o morebitnem skrajnem in precedenčnem ukrepu. Selektor Veselin Vujović je bentil zaradi sodniških kraj na tekmah z Makedonijo in Nemčijo ter zlival gnev na ljudi iz EHF in na šefa sodnikov Dragana Načevskega. V RZS so izbrali drugačno taktiko. »Nekdo mora začeti čistiti to močvirje,« je dejal generalni sekretar Goran Cvijić in napovedal, da bodo uporabili vse možnosti za doseganje pravice. Nad EHF, ki je že zavrnila prvostopenjsko pritožbo zaradi sporne odločitve ob koncu tekme proti Nemčiji, se nameravajo spraviti s civilno tožbo, pravico bodo menda poiskali tudi na Športnem razsodišču v Lozani.

Veliko na kocki

Še vedno se v vodstvu zveze nekateri zavzemajo za to, da Slovenija kot prva v zgodovini predčasno zapusti veliko tekmovanje. Kazen za to sicer ni določena, gotovo pa bi bila huda in ne samo denarna. Slovenija bi bila verjetno za kar nekaj časa izločena iz vseh tekmovanj pod okriljem EHF. Izpustila bi SP prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji ter posledično tudi OI leta 2020 v Tokiu, kar je glavni cilj sedanjega rodu slovenskih rokometašev. Tudi organizacija EP za ženske leta 2022 bi ostala mrtva črka na papirju.

Nič še ni izgubljenega

Eden od glavnih v organizacijskem odboru eura 2018 Ante Ančić je Slovence pozval, naj vendarle ugriznejo v kislo jabolko in ostanejo na prvenstvu. »Nikakor si ne želimo, da bi Slovenci odšli. Najprej zaradi njih samih. Vem, da bi to prineslo škodljive posledice v prihodnosti. Drugič, naše prvenstvo bi izgubilo veliko vrednost, če bi ga zapustila tako kakovostna reprezentanca. In tretjič, s Slovenci imamo prijateljske odnose, osebno bi mi bilo zelo žal, če bi se uresničil črni scenarij. Vem, kako je težko in kako boli občutek krivice, vseeno pa upam, da bo prevladal razum,« pravi Ančić, ki še vedno ni obupal nad zamislijo, da bi se Slovenija in Hrvaška srečali v finalu: »Ne pozabite, da je Nemčija pred dvema letoma izgubila prvo tekmo in bila na koncu zlata ter da je na EP 2012 Danska v drugi del odšla brez ene same točke, osvojila pa evropski naslov.«

Tominec in Požežnik se strinjata, da se Sloveniji godi krivica

Nekdanji rokometaš, trener, selektor, zdaj pa strokovni komentator Matjaž Tominec in šef komisije za sodnike v Rokometni zvezi Slovenije (RZS) Janko Požežnik se strinjata, da se Sloveniji godi krivica, hkrati pa vodstvo RZS pozivata k razsodnosti in opozarjata na hude posledice za slovenski rokomet, če bo reprezentanca protestno odšla z EP.



Čeprav ima uspešno podjetje v Švici, je Tominec življenje posvetil rokometu. Lahko bi napisal rokometno enciklopedijo in obsežno poglavje bi vključevalo sodniške zarote in krivice. »Problem sodnikov je bil aktualen že v stari Jugoslaviji, ko sem bil še igralec, takrat je bilo vnaprej jasno, kdo bo zmagal in kdo bo prvak. Tudi zdaj se vlečejo niti iz ozadja, nekatere ekipe so privilegirane. Pravila to dopuščajo, ker niso dovolj konkretno zapisana. So gumijasta, lahko se tolmačijo tako ali drugače. V tem je bistvo težav. Sodniška organizacija želi ohranjati vpliv. Vsi pozivi, da se pravila določijo natančneje, da se uvede časovna omejitev napada, videoanaliza, tretji sodnik in podobno, niso bili uspešni, ker v Evropski rokometni zvezi ni interesa za spremembe,« je razložil Tominec, edini slovenski trener, ki je deloval v nemški bundesligi.



Krivica doletela tudi Nemce



Na klubski ravni je veliko primerov sodniških kraj, tudi v ligi prvakov, ribarjenje v kalnem pa se dogaja tudi na največjih prvenstvih. »Kot selektor sem leta 2001 tudi sam doživel krivico na SP v Franciji. Proti Norveški nam je ustrezal neodločen rezultat za uvrstitev v osmino finala. Deset sekund pred koncem smo dali gol, a sta ga sodnika razveljavila, češ da je bil pred tem prekršek, čeprav kontakta sploh ni bilo,« je krivico na lastni koži izkusil Tominec.



Tudi velikim reprezentancam se je to dogajajo. V finalu EP 2002 na Švedskem so sodniki zmago poklonili domači reprezentanci, čeprav so Nemci tri sekunde pred koncem dosegli povsem regularen zadetek. Takrat sta bila sodnika bratranca Načevski. Dragan Načevski je zdaj šef sodnikov v Evropski rokometni zvezi (EHF) in ima v rokah škarje in platno.



»Makedonec Načevski vodi sodniško zgodbo, zato je bilo zelo sporno, ko je za tekmo med Makedonijo in Slovenijo določil romunska sodnika. Higienično bi bilo, če bi bili sodniki iz zahodnih ali skandinavskih dežel. Zadnje odločitve na tekmi z Nemčijo ne bi komentiral, ker za to nisem pristojen, mislim pa, da bi bila drugačna, če na drugi strani ne bi bila Nemčija,« je povedal Tominec.



RZS proti EHF kot Đinđić proti organiziranemu kriminalu



Lani so po porazu na odločilni tekmi lige prvakov v Zagrebu na Dunaj naslovili protestno pismo Celjani, RZS pa razmišlja, da bi naredila korak dlje in postala prva, ki bi reprezentanco odpoklicala z EP. »Prav je, da opozorimo na določene stvari, tudi selektor Veselin Vujović na svoj način to počne in spravlja ljudi v EHF v zadrego. Da bi Slovenija zapustila EP, ne bi bilo pametno. Morda bi res spremenili kaj na bolje, ampak lahko bi se nam zgodilo podobno, kot se je srbskemu premieru Đinđiću leta 2001, ko se je spravil nad organizirani kriminal. Srbija je postala za kanček bolj evropska, toda on je ceno plačal z življenjem. Slovenija kot majhna država bi hotela v rokometu nekatere stvari rešiti, toda zanjo bi bile posledice lahko zelo hude. Verjetno bi bila za nekaj let izključena in izgubili bi celotno generacijo, od katere si veliko obetamo. Bojim se, da se v predsedstvu RZS določeni ljudje ne zavedajo, v kaj se spuščajo,« je k treznemu razmisleku vodilne v slovenskem rokometu pozval Tominec, ki si ne želi, da bi na nagrobnem kamnu slovenskega rokometa pisalo: Tu počiva reprezentanca, ki se je prva uprla EHF.



Dolgoletni sodnik, zdaj delegat in predsednik slovenske sodniške komisije Janko Požežnik se strinja, da sta oba sodniška para storila preveč napak v škodo Slovenije, vendar je prepričan, da ni bilo namerno. »Noben sodniški par gotovo ni dobil navodil, mogoče pa je, da sta Romuna želela ugajati šefu Načevskemu in da sta Litovca imela v glavah, da je Nemčija pač velesila.«



Po njegovem mnenju je slovenski rokomet že dobil močan udarec in ne potrebuje še usodnega. »V Zagrebu je bilo zelo veliko gospodarstvenikov, ki vlagajo v rokomet in včeraj so bili tako razočarani, da so na glas razmišljali tudi o tem, da bi se umaknili. To lahko pusti velike posledice, saj je rokomet pri nas eden od nacionalnih športov. Kar se tiče morebitnega odhoda z EP, ga toplo odsvetujem. EHF je v zgodovini, kadar se je dogajalo kaj podobnega, vedno sprejela najrigoroznejše ukrepe. To bi bila velika škoda za slovenski rokomet, morda nepopravljiva in plačevale jo bodo vse generacije naših rokometašev.«