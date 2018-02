Riko Ribnica in Koper v derbi za vrh lige NLB

Ribnica – Koprski rokometaši bodo branili ribniško čast, ko bodo v soboto na Finskem začeli nastope v pokalu EHF, a pred tem jih danes čaka generalka prav proti Riku Ribnici. Ob 19. uri se bo v deželi suhe robe začel derbi lige NLB med vodilnima ekipama na lestvici.



Ribnica je edina, ki ji je uspelo zmagati na Bonifiki, sredi oktobra lani je bilo 30:31. To je tudi glavni razlog, zakaj je moštvo trenerja Siniše Markote zbralo dve točki več od zasedbe Veselina Vujovića. Slednja je že odprla drugi del sezone, v petek je v osmini finala gostila Slovan in ga premagala šele v končnici s 23:21. Slovan z bivšim koprskim trenerjem Zoranom Jovičićem je ob polčasu vodil za pet golov, nakar so se rumeno-modri vendarle zbrali in zasukali izid.



Za Ribnico bo to prvi preizkus po reprezentančnem premoru. Na prvi tekmi EP na Hrvaškem je novo poškodbo kolena staknil Nik Henigman. »Nik vadi po posebnem programu, nanj ne bom mogel računati vsaj še dva tedna. Poleg tega sta se lažje poškodovala oba brata Nosan, Blaž in Mitja, bomo videli, ali ju bom lahko uporabil. Prva tekma, pa že kar takoj derbi. Kaj morem, takšen je razpored. Pričakujem kakovostno in trdo tekmo, na kateri bodo odločale malenkosti,« je pred derbijem povedal Markota, ki si tudi zaradi četrkovega praznika obeta obeta polne tribune ŠC Ribnica.



V prejšnji sezoni je Slovenijo v skupinskem delu pokala EHF zastopala Ribnica, ki so ji tokrat v tretjem kolu kvalifikacij pot zaprli Cocks, prav proti finskim prvakom pa bodo Koprčani v soboto začeli evropski ples. Tudi Vujović ne more računati na vse najboljše igralce. Kapetan Uroš Rapotec je sicer saniral poškodbo kolena in normalno trenira, vendar vsaj na tej tekmi Vujović še ne bo tvegal z njim. Izkušeni vratar Jure Vran je medtem sklenil rokometno kariero, zato bo veliko bremena na Blažu Vončini. Koprčani bodo sicer prek Trsta na Finsko odpotovali v petek opoldne.