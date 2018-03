Slovenke na Islandiji mukoma do točke

J. P.

Reykjavik - Slovenska ženska rokometna reprezentanca ni upravičila vloge favoritinj in je v dvoboju tretjega kola kvalifikacij za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu v Franciji osvojila le točko na gostovanju pri na papirju najslabši zasedbi skupine 5 Islandiji. Pred napol praznimi tribunami v Reykjaviku (le 750 gledalcev) je bilo 30:30.

Izenačenje 4 sekunde pred koncem

Naposled so se morale izbranke selektorja Uroša Bregarja za neodločen izid še pošteno potruditi, saj so gostiteljice še manj kot dve minuti in pol pred koncem bežale za dva gola (29:27), Slovenke pa so prek Teje Ferfolja izenačile pičle štiri sekunde pred zadnjim piskom sirene. Naša dekleta so sicer po udobnem vodstvu s 24:20 povsem mrknila in tekmicam dopustila delni izid kar 7:1, njihov strelski post je trajal več kot osem minut in pol.

Sedem golov Ane Gros

Najbolj sta bili sicer pri strelu Ana Gros s sedmimi in Tjaša Stanko s šestimi goli, v domači vrsti pa je izstopala neustavljiva Helena Rut Örvarsdottir, ki se je med strelke vpisala kar desetkrat. V skupini vodi Danska s polnim izkupičkom šestih točk, Češka je zbrala tri, Slovenija dve, eno pa Islandija, s katero se bodo naše rokometašice v povratnem obračunu v Celju udarile že v nedeljo.

Zmaga bo nujna

To bo dvoboj, v katerem morajo zmagati. Na evropsko prvenstvo se bosta namreč neposredno uvrstili najboljši dve zasedbi iz skupine, eno mesto pa bo zasedla najboljša tretjeuvrščena ekipa iz vseh sedmih skupin.