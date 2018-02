V mesto grofov prihajajo pariški milijonarji

A. V., STA

Celje - Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško je po skoraj dvomesečnem premoru zavoljo evropskega prvenstva na Hrvaškem nova preizkušnja v evropski ligi prvakov. V svojem Zlatorogu bodo gostili nesramno bogato francosko moštvo PSG, dvoboj pa se bo v nedeljo, 11. februarja, pričel ob 17. uri.

Za Celjane se prva preizkušnja po reprezentančnem premoru ni iztekla po njihovih željah, Zagrebčani so jih v regionalni ligi Seha v mestu grofov gladko opravili s 30:23, v nedeljo pa bodo gostili bržkone najbogatejšo rokometno zasedbo na svetu, ki jo vodi nekdanji selektor slovenske izbrane vrste in trener celjskega moštva Zvonimir Noka Serdarušić.

Strokovnjak iz BiH ima na voljo zares imenitne igralce, kot so Francozi Nikola in Luka Karabatić, Daniel Narcisse, Luc Abalo ali Thierry Omeyer, tu so še mnogi drugi najbolj sijoči rokometaši na svetu - Danec Mikel Hansen, Nemec Uwe Gensheimer, Norvežan Sander Sagosen ...

Francoska zasedba, ki že vrsto let neuspešno naskakuje prvo mesto v ligi prvakov, zanesljivo vodi v elitni skupini B, na doslej odigranih desetih tekmah je izgubila le proti nemškemu Flensburgu, vse druge ekipe pa si je podredila. V nasprotju z njo se celjska ekipa krčevito bori za preboj v osmino finala, na dosedanjih desetih tekmah pa je premagala poljske Kielce in nemški Kiel, igrala nedoločeno z beloruskim Brestom ter dvakrat izgubila s Flensburgom, po enkrat pa z danskim Aalborgom, madžarskim Veszpremom, PSG, Brestom in Kielom.

»V zadnjem obdobju smo dobro delali, žal pa se je poškodoval David Razgor. Moja želja je, da gredo fantje v tekmo sproščeno in uživajo v boju z največjimi zvezdami. Veseli me, da bomo to lahko pokazali v razprodanem Zlatorogu, kar me še posebej veseli in upam, da bo ta dal dodatnega zagona in elana našim igralcem. Nepopustljivost in bojevitost mora biti naše vodilo, potrebne pa bo tudi nekaj sreče, ki nam je obrnila hrbet na tekmi v Parizu, ko se je žoga za naše vodstvo odbila od dveh vratnic in obrnila tok v smer Pariza. Ena ali dve žogi v eno stran sta lahko odločilni in upam, da bomo tudi s pomočjo glasnih navijačev tokrat mi srečnejši pri takšnih detajlih,« je pred nedeljskim rokometnim posladkom v Zlatorogu dejal velenjski strokovnjak na klopi Celja Branko Tamše.

»Pred nami je tekma za uživanje, sam bom prvič nastopil pred polnim Zlatorogom in številni igralci so mi povedali, da je tu v takšnem primeru najboljše vzdušje v Evropi. Dostikrat smo bili skoraj polni, tokrat pa bo še bolj, saj je bilo že v tistih primerih vzdušje odlično. Pritiska pred tekmo ne čutimo, saj je Pariz favorit, seveda pa mi ne bomo polagali orožja brez boja in želje po zmagi. Poizkušali bomo ohraniti vroče srce in hladne glave, saj za nas možnosti za preboj v nadaljnja tekmovanja še vedno obstajajo. V Parizu smo videli, da lahko, zdaj pa moramo dodati še tisti dodatni kamenček v mozaik in poplačati tisto trdo delo s treningov,« pravi celjski ideolog Jaka Malus.

Nekoliko v senci bo minil sobotni dvoboj Kopra 2013 v skupinskem delu pokala EHF. Izbrance slovenskega selektorja Veselina Vujovića za uvod čaka gostovanje pri finskem Cocksu, ki je v tretjem krogu drugega najmočnejšega pokala na evropskih tleh izločil Riko Ribnico, v nadaljevanju pa se bodo pomerili še s tekmeci iz nemškega Göppingena in hrvaškega Nexeja. Sobotni dvoboj v finskem Siuntiu se bo pričel ob 16. uri, Koprčani pa so v generalki za mednarodni dvoboj doživeli poraz v domači ligi NLB proti Ribničanom z 21:24.