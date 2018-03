Vujović raje izbere najtežjo pot

Ljubljana – Veselin Vujović je tokrat presenetil, ker ni z ničemer presenetil, ko je predstavil seznam povabljenih rokometašev, na katere bo računal na dveh tekmah proti Belorusiji. Junijske kvalifikacije za SP z Madžarko so pač preblizu, da bi eksperimentiral.



Selektor Vujović je nasprotje predhodnika Borisa Deniča, čigar sezname so v pisarni RZS na Leskoškovi 9e lahko kar ponatisnili in spremenili le datum. Odkar je Črnogorec junija 2015 prevzel Slovenijo, ni izbral moštva, pri katerem se ne bi dvigale obrvi in kresala mnenja. Ker gre tokrat vendarle za prijateljski termin v okviru tedna EHF, je bilo pričakovati, da se bo na papirju znašlo marsikaj. Pa ni bilo niti enega svežega imena! Kar 19 igralcev od 23 je že nastopilo na vsaj enem velikem tekmovanju pod »Vujom«, štirje, ki na to še čakajo – Klemen Ferlin, Jaka Malus, Mario Šoštarič in Niko Medved – pa niso ravno rokometni benjamini.



Čemu takšna konservativnost? »Ocenjujem, da bo za preizkušanje mladih igralcev prava priložnost poleti na sredozemskih igrah v Tarragoni. Junija bomo imeli ključni tekmi z Madžari in ti preizkušnji bosta že pomembno sito. Izbrali smo Beloruse, ker smo ocenili, da so podobni Madžarom. Merili bi jih lahko v tonah in na kilometre,« je bil slikovit Vujović, ki se zaveda, da bo Slovenija morala najti rešitve v boju proti hrustom, kakršen je Laszlo Nagy, ki bi zavoljo višjih ciljev utegnil preklicati reprezentančno upokojitev.



Čeprav ni presenetil, je nekaj imen vredno omeniti. Treh igralcev, ki so bili januarja na EP, tokrat ni na seznamu: Patrika Lebana, Jana Grebenca in Nejca Cehteta. Je pa kot tretji organizator igre zraven celjski up Malus. Verjetno bi bil tudi Tilen Kodrin, če se ne bi poškodoval. Vujović naj bi proti Belorusom uporabil vsakič po dva vratarja. »Nimamo veliko kakovostnih vratarjev in vsem štirim moramo dati enake možnosti,« kvaliteto v kvantiteti išče Vujović, ki je povabil tudi Nika Henigmana in Jureta Dolenca, čeprav še nista povsem sanirala poškodbi kolena.



Bombač na drugem tiru



Seznam proti Belorusom je pomenljiv, a še zdaleč ne prejudicira tistega, ki bo veljal za tekmi leta z Madžari (9. junij v Kopru in 13. junij v Veszpremu). Če že na Bonifiki ne bo lokalnega matadorja Deana Bombača, ki bo očitno dres z državnim grbom znova oblekel po izgradnji drugega tira, pa vsi držijo pesti, da bo pravočasno nared steber obrambe Matej Gaber, ki ga je Slovenija ob Dolencu pogrešala na Hrvaškem. Ali vsaj Vid Poteko, ki je še okrepil konkurenco na šestmetrski črti …



»Resno bomo vzeli ta cikel. Belorusi so močna reprezentanca, ki nam bo dala dober vpogled v formo in odgovore o stanju fantov. Morda se bo slišalo čudno, ampak všeč bi mi bilo, če bi eno od dveh tekem izgubili, potem bi lahko fante zares stisnil in jim iz glave izbil misli na počitnice,« si čredo steklih psov na velikem obračunu z vzhodnimi sosedi ob koncu sezone želi Vujović, ki se ne ozira na govorice, da naj bi poraženec dvoboja Madžarska – Slovenija imel dobre možnosti za t. i. wild card IHF, še posebej, če bi bila to – Madžarska … »O tem prvič slišim, me pa ne čudi. Če bi naša zveza nekje dobila pol milijona argumentov, bi morda šlo, a nam je usojeno, da gremo po težji poti, zakulisne igre nam ne gredo najboljše. Vemo, koliko vlagajo Madžari v rokomet. Ne preostane nam drugega, kot da jih premagamo na igrišču. Naj potem drugi razmišljajo, koga bodo povabili. Kot so nazadnje, ko smo izločili Norvežane.«