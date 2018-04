Mlakar pred Turčijo še skriva slovensko postavo

N. Gr., STA

Portorož - Kapetan slovenske teniške reprezentance Miha Mlakar pred obračunom s Turčijo v Davisovem pokalu še ne razkriva, kdo bo ta konec tedna stopil na igrišče, saj še preigrava različne kombinacije. Dobra novica pa je, da je prvi slovenski lopar Aljaž Bedene kljub poškodbi v torek in danes treniral in je načeloma pripravljen za nastop.

Kdo bo poleg Bedeneta stopil na igrišče Marine Portorož, bo Mlakar razkril pred petkovim žrebom tekme za obstanek v drugi evroafriški skupini proti Turčiji. »Preigravajo se različne kombinacije, ampak da, imam neko idejo tako za dvojice kot za dvoboj posameznikov,« je na novinarski konferenci pojasnil Mlakar, ki želi, da slovenski fantje do petka trenirajo v miru.

Bedene bo nared

Glede Bedenetove poškodbe noge je slovenski kapetan navedel, da so manjše težave še prisotne, vprašanje pa je predvsem, kako bodo vplivale na njegovo igro. Bedene je bil tudi na magnetni resonanci, po kateri so ugotovili, da se poškodba celi, ter v torek in danes zjutraj treniral, zato je Mlakar optimist: »Če ne bo kakšnega negativnega presenečenja, bo načeloma pripravljen odigrati.«

Mlakar je poudaril tudi prednost domačega terena in podlage - peska, na katerem slovenski igralci veliko igrajo. »Naši igralci so na to navajeni, Turki vseeno malo manj, tako da tukaj izhajamo, da bi nam mogoče to dalo neko majhno prednost. Dejstvo pa ostaja, da na treh dvobojih od petih bodo po lestvici sodeč Turki višje, tako da za te tri dvoboje bi težko rekli, da smo favoriti,« še razmišlja slovenski kapetan.

Slovenska reprezentanca bo taka poskusila osvojiti dve točki z Bedenetom, 48. igralcem na lestvici ATP, ter zmagati na enem od preostalih treh dvobojev. Ob Bedenetu ima Mlakar na voljo Nika Razborška (787.), Toma Hočevarja Dešmana (889.) in Mika Urbanijo (963.). Na drugi strani bodo barve Turčije zastopali Cem Ilkel (244.), Altug Celikbilek (467.), Anil Yuksel (761.), Sarp Agabigun (916.) in Tuna Altuna, 171. igralec med dvojicami.

Velik razkorak do preostale trojke

Čeprav je kakovostni razkorak med Bedenetom in preostalo trojico slovenskih igralcev velik, je Mlakar izpostavil, da so ostali nedavno igrali na turnirju serije Futures Istrska riviera, kjer so nanizali zmage v kvalifikacijah ter tudi v glavnem delu turnirja tudi nad višje uvrščenimi igralci s svetovne lestvice ATP.

Tako je Razboršek med drugim premagal prvega nosilca turnirja, na svetovni lestvici uvrščenega okoli 250. mesta, Mike Urbanija in Tom Kočevar Dešman pa sta oba premagala igralce okoli 450. mesta na svetu, ki so vsi uvrščeni višje od drugega loparja Turčije.

»Seveda si želimo zmagati, ampak bo težko,« je na novinarski povedal turški kapetan Haluk Akkoyun. Po njegovih besedah slovenske igralce, zlasti Bedeneta, dobro poznajo, peščena podlaga pa predstavlja prednost za domačo reprezentanco.

Večina turških igralcev je vajena igrati na trdi podlagi, čeprav so v primerjavi s časom pred dvema ali tremi leti, ko nekateri sploh niso poznali peska, tudi ta vidik izboljšali. Nenazadnje se je turška reprezentanca dva tedna pripravljala z nastopi na peščeni podlagi na turnirju ITF v Antalyi, je še povedal Akkoyun.