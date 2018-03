Po stopinjah Klepačeve še Srebotnikova

J. P.

Indian Wells - Obe slovenski teniški igralki v dvojicah na močnem turnirju WTA z nagradnim skladom 8.648.508 ameriških dolarjev v Indian Wellsu sta izpadli v četrtfinalu, vsaka v svoji navezi. Andreja Klepač je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez, s katero sta bili osmi nosilki, premoč prinala Kanadčanki Gabrieli Dabrowski in Kitajki Yifan Xu, ki sta bili po ogorčenem skoraj dveurnem dvoboju malenkostno boljši s 7:6 (7), 5:7 in 12:10. Tako sta upravičili vlogo tretjih nosilk.

Andreja praznovala včeraj, Katarina dan prej

Po stopinjah Koprčanke, ki je ravno včeraj, na dan dvoboja, dopolnila 32 let, pa je šla nekaj ur pozneje tudi pet let starejša Velenjčanka Katarina Srebotnik, ki pa je rojstni dan praznovala predvčerajšnjim. V paru z Američanko Vanio King je naletela na tajvansko-češko navezo Su-wei Hsieh-Barbora Strycova, ki je za gladko zmago s 6:4 in 6:1 potrebovala natanko uro. Največja razlika je bila pri uspešnosti brejkov: zmagovalki sta namreč izkoristili pet od enajstih priložnosti, poraženki le eno od šestih.