Roger Federer lahko postane najstarejša št. 1

Če bo švicarski teniški zvezdnik nastopil v polfinalu turnirja v Rotterdamu, bo zrušil 15 let star rekord Andreja Agassija.

Rotterdam - Teniški zvezdnik Roger Federer bi lahko prihodnji teden ponovno zasedel vrh svetovne jakostne lestvice ATP. Švicar bi s tem postal najstarejši igralec v zgodovini na prvem mestu. Da bi mu to uspelo, mora na turnirju v Rotterdamu zaigrati vsaj v polfinalu. Šestintridesetletnik je sprejel povabilo prirediteljev nizozemskega turnirja, možnost naskoka na vrh pa mu omogoča tudi poškodba trenutne številke ena svetovnega tenisa, Španca Rafaela Nadala, ki ne bo nastopal vsaj do konca februarja.

Federer je bil nazadnje na vrhu lestvice ATP leta 2012, rekord najstarejše številke ena pa trenutno drži Američan Andre Agassi, ki je bil leta 2003 star 33 let. Švicarski zvezdnik je sicer turnir na Nizozemskem osvojil že v letih 2005 in 2012, o njem pa je, po poročanju STA, povedal: »Turnir je zame poseben. Spomnim se, kako sem leta 1999 prvič igral na njem. To je bila ena mojih prvih priložnosti za igranje tenisa na najvišji ravni. Lepo bo biti del proslave turnirja ob 45-letnici.«

Ob 20-kratnem zmagovalcu turnirjev velike četverice bodo v Rotterdamu med drugim nastopili tudi njegov rojak Stan Wawrinka, Bolgar Grigor Dimitrov, Nemec Alexander Zverev in tudi branilec naslova, Jo-Wilfried Tsonga iz Francije.