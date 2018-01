Za Bedeneta težko, da težje ne bi moglo biti

Melbourne – Aljaž Bedene si bo prvi turnir za veliki slam, odkar spet igra pod slovensko zastavo, bržčas zapomnil za vedno. Včerajšnji žreb mu namreč res ni bil naklonjen, v 1. kolu OP Avstralije, ki se v Melbournu začenja v ponedeljek, se bo pomeril z branilcem naslova in najuspešnejšim igralcem v zgodovini grand slamov, Rogerjem Federerjem.



Na uvodnem turnirju za veliki slam v sezoni imajo za zdaj nastop v posamični konkurenci zagotovljen trije slovenski igralci, poleg Bedeneta še Blaž Kavčič in Polona Hercog, lahko pa se jim pridružita še Dalila Jakupović in Tamara Zidanšek, ki sta uspešno začeli kvalifikacije, medtem ko je Blaž Rola izpadel že v 1. kolu. Žreb za glavni turnir pa je bil trojici različno naklonjen, vsekakor najbolj Hercogovi, ki se bo v uvodnem dvoboju pomerila s 95. igralko svetovne lestvice, Jekaterino Aleksandrovo. Moška predstavnika čakata nosilca, Kavčiča 29., Richard Gasquet, in Bedeneta torej drugi, Federer. Za Ljubljančana, ki od 1. januarja spet zastopa Slovenijo, bi naloga težko bila težja. Doslej sta s švicarskim asom na velikih slamih igrala Kavčič in Grega Žemlja, medtem ko se je Bedene od članov velike četverice dvakrat pomeril z Novakom Đokovićem. Osvojenega niza za Slovence v teh dvobojih ni bilo.



Resda so največji asi velikokrat še najbolj ranljivi prav na začetku turnirjev, a dejstvo je, da Federer velja za enega od glavnih favoritov Melbourna. Lani je spisal izjemno zgodbo, ko je »tja spodaj« pripotoval kot 17. igralec sveta, po polletnem prisilnem počitku zaradi poškodbe, tako rekoč brez možnosti za lovoriko. A se je turnir razpletal prav neverjetno, tudi že nakazal težave tedanjih št. 1 in 2 Andyja Murraya ter Novaka Đokovića, na koncu se je Federer v finalu pomeril z največjim rivalom Rafaelom Nadalom in ga ugnal v petih nizih. »To je bil izjemen finale, izjemen trenutek mojega življenja, mislim, da sem v petem nizu igral najboljši tenis v karieri. Vsekakor je bil to vrhunec leta – celo pred wimbledonsko zmago,« se je spominjal Federer ob žrebu in za te priznal, da ga spravljajo ob živce, saj ne želi vedeti za nobenega drugega morebitnega tekmeca kot zgolj za uvodnega.

Do ubranitve lovorike ga čaka precej težavna pot, saj bi se lahko že v 3. kolu pomeril bodisi s Samom Querreyjem, lanskim wimbledonskim polfinalistom in newyorškim četrtfinalistom, bodisi z Milošem Raonićem, v njegovi četrtini žreba sta David Goffin in predvsem Juan Martin del Potro, v polovici pa Aleksander Zverev, Dominic Thiem ter dva nekdanja avstralska zmagovalca Stan Wawrinka in Novak Đoković. Pri slednjih dve še vedno visi vprašaj glede pripravljenosti, sploh pri Švicarju, medtem ko je Srb odigral nekaj ekshibicijskih dvobojev, v katerih je bil po poškodbi komolca opazen predvsem drugačen zamah pri servisu. Đoković bo prvi turnir po lanskem Wimbledonu začel proti Donaldu Youngu, po opravljenem žrebu pa se je zdelo, da je prvi zmagovalec Melbourna Nadal, saj je zgornja polovica razpredelnice vendarle lažja.



Če bodo pri moških oči uprte v najuspešnejša igralca v zgodovini, bi lahko pri ženskah spet dobili novo zmagovalko za veliki slam, tako kot smo v prejšnji sezoni dve (Jeleno Ostapenko v Parizu in Sloane Stephens v New Yorku). Branilke naslova Serene Williams ne bo, saj se zaradi zapletov po porodu, o katerih je spregovorila za februarsko številko Vogua, ni mogla vrniti na igrišča tako hitro, kot je sprva predvidevala. Ker v Melbournu ne bo niti nekdanje dvakratne zmagovalke Viktorije Azarenka (boj za skrbništvo nad sinom), predlanska šampionka Angelique Kerber pa še vedno igra v Sydneyju, je igralke na žrebu predstavljala Marija Šarapova, ki je turnir osvojila leta 2008, a je bila poteza prirediteljev precej nespretna. Rusinja je namreč morala lansko OP Avstralije izpustiti zaradi prestajanja dopinške kazni, na kontroli pa je padla prav v Melbournu. Ob še enem povsem odprtem žrebu, ob katerem tako rekoč noben rezultat ne bo pravo presenečenje, bo tudi Šarapova merila kar najdlje, je pa to prvi veliki slam po prestani kazni, ki ga niso spremljale polemike o posebnem povabilu zanjo, saj je zdaj že dovolj visoko na svetovni lestvici, na 47. mestu.