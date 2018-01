V Pjongčang brez Jeseničanov in Kristana

Ljubljana – HK SŽ Olimpija : Sij Acroni Jesenice 1:0. Takšen je razplet »dvoboja« najboljših slovenskih klubov ob izboru kandidatov za olimpijske igre. Selektor Kari Savolainen je določil 25 hokejistov, ki se bodo zbrali kar na letališču Jožeta Pučnika na dan odhoda v Južno Korejo, 6. februarja.



Da med potniki ne bo vratarja tivolskih zeleno-belih Roberta Kristana, je manjše presenečenje, toda ... »Selektor je temeljito spremljal vse kandidate, imel je tudi svoje oglednike. Najbrž mu je kaj povedal tudi Gaber. Kari je trener, ki hoče slišati mnenje, ni človek, ki bi sam odločal o vsem. Na koncu je odločitev takšna, kot je,« je Savolainenov pomočnik Nik Zupančič pojasnil Finčevo odločitev o Kristanovem statusu. Se je 34-letni Jeseničan, ki je v Olimpijinem dresu želel oživeti kariero in si prislužiti olimpijsko vozovnico, znašel na seznamu šestih rezervistov tudi zaradi mnenja trenerja Jesenic Gabra Glaviča? Nekdanji selektor kajpak ni odgovoril, priznal pa je, da je za strokovnim štabom najtežja naloga – izbor igralcev.



»Pri pripravi seznama smo sledili oceni, da raje izberemo več napadalcev kot branilcev, in v dobri veri, da bi dosegli čim boljši rezultat. Na njem so igralci, ki si po mnenju selektorja in celotnega štaba zaslužijo nastop na OI,« je potrdil 49-Ljubljančan in poskusil potolažiti Jeseničane. »Niso bili daleč od tega, da bi se kdo uvrstil v moštvo. Kar ne pomeni, da so slabi.«



Generalka z gostitelji



Jeseničani so plačali davek za selektorjevo taktično odločitev o večjem številu napadalcev. Kristanovo usodo namreč deli tudi branilec Andrej Tavželj. »Andrej Hebar zaradi svoje energije sodi v moštvo,« bi Zupančičeve besede morale zadostovati, zakaj je dobil priložnost ljubljanski napadalec. Presenetljivo na seznamu ni Klemna Pretnarja, povratnika sta izkušena Marcel Rodman in Žiga Pavlin.



»Pomembno je, da so vsi fantje v tekmovalnem ritmu. To je bilo vedno dobro za naše igre, ker nas tepe majhna selekcija, toda to je lahko tudi pozitivno, saj se fantje dobro poznajo in ne potrebujejo daljšega obdobja za uigravanje. Za zdaj so vsi zdravi, če se bo poškodoval kdo od pomembnejših, bomo imeli težave. Kam lahko sežemo, je težko reči,« je še povedal Zupančič.



Oslabljena Slovenija brez prvega zvezdnika Anžeta Kopitarja bo po prihodu v Južno Korejo odigrala edino pripravljalno tekmo z gostitelji v Seulu, 8. februarja. Prvi tekmec na OI bodo 14. februarja ZDA, drugi Rusi 16. februarja, dan pozneje pa še Slovaki. »Najpomembnejša bo četrta tekma,« je Savolainonevo oceno prenesel Zupančič.



Po skupinskem delu tekmovanja, se bodo 20. februarja začele tekme za uvrstitev med osmerico najboljših. Pred štirimi leti je Slovenija z uvrstitvijo v četrtfinale pripravila eno od najlepših presenečenj v Sočiju, kjer so, kot kaže, zadnjič igrali profesionalci iz NHL.