Čater in Kosi pri točkah, Kline razočaran

J. P.

Kvitfjell - Švicarski alpski smučar Beat Feuz, dobitnik dveh olimpijskih odličij iz Pjongčanga (bronastega smukaškega in srebrnega superveleslalomskega), je še korak bližje svojemu prvemu malemu kristalnemu globusu v karieri. Prekaljeni 31-letnik je namreč glavnega izzivalca, Norvežana Aksla Lunda Svindala, sicer olimpijskega zmagovalca, pustil za seboj tudi na predzadnjem smuku sezone svetovnega pokala v Kvitfjellu, s čimer je skupno prednost pred njim pred velikim finalom v švedskem Åreju povečal na že zelo udobnih 60 točk. Vendar pa Feuz na Norveškem ni zmagal.

Thomas Dressen drugič

Dolgo časa mu je sicer kazalo odlično, saj je večina poglavitnih tekmecev (Svindal, njegov rojak in srebrni olimpijec Kjetil Jansrud, Christof Innerhofer, Hannes Reichelt) zaostala za njim ali pa odstopila (Matthias Mayer). Toda s štartno številko 13 je njegovo veselje pokvaril Nemec Thomas Dressen, ki ga je v plesu stotink za las, za manj kot desetinko, pustil za seboj in tako potrdil odlično pripravljenost v tej zimi, v kateri je bil na olimpijskem smuku v Južni Koreji peti (v smukaškem delu alpske kombinacije je bil celo najhitrejši), v svetovnem pokalu pa je decembra v Beaver Creeku najprej prvič v karieri skočil na stopničke (bil je tretji), januarja pa v slovitem Kitzbühlu prvič tudi zmagal.

Kline razglašen

Slovenski smukači so se razveselili dvojnih točk, do njih sta se dokopala Martin Čater, ki je na 18. mestu zaostal sekundo in pol, in Klemen Kosi, ki je bil 23. in dve desetinki počasnejši od reprezentančnega kolega. Kljub razmeroma dobremu dosežku pa je ostal rahel grenak priokus, saj je bil Čater še pri zadnjem merjenju vmesnega časa v igri za še boljši rezultat, morda celo deseterico, nato pa pri zdrsu izgubil hitrost in na zadnjem odseku pustil na progi skoraj tri četrt sekunde. Boštjan Kline, ki je lani na tem prizorišču vpisal prvo zmago v svetovnem pokalu, je bil danes povsem razglašen in je z dvema sekundama in tri četrt zaostanka obtičal pri repu petdeseterice, brez točk je ostal tudi Miha Hrobat na 36. mestu, a je bil zgolj desetinko prepočasen.

Beat Feuz se spogleduje z malim globusom. Foto: Geir Olsen/AFP.

IZIDI

1. Thomas Dressen (Nem) 1:49,17

2. Beat Feuz (Švi) + 0,08

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 0,17

4. Kjetil Jansrud (Nor) 0,27

5. Christof Innerhofer (Ita) 0,32

6. Mauro Caviezel (Švi) 0,47

7. Adrien Theaux (Fra) 0,57

8. Dominik Paris (Ita) 0,62

9. Vincent Kriechmayr (Avs) 0,67

10. Brice Roger (Fra) 0,72

18. Martin Čater (Slo) 1,51

23. Klemen Kosi (Slo) 1,71

36. Miha Hrobat (Slo) 2,16

50. Boštjan Kline (Slo) 2,75