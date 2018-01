Cilj na SP v poletih je kolajna

J. P.

Ljubljana - Peter Prevc bo konec tedna v nemškem Oberstdorfu branil naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih, ki ga je predlani - kot drugi Slovenec - osvojil na Kulmu. Poleg njega bodo nastopili še Jernej Damjan, Anže Semenič, Domen Prevc, Tilen Bartol in Žiga Jelar, ki so že minuli konec tedna tekmovali na letalnici na Kulmu, zaradi slabe pripravljenosti pa bosta manjkala sicer odlična in izkušena letalca, prvi slovenski svetovni prvak Robert Kranjec in Jurij Tepeš.

»Že ko smo bili na Kulmu, so se spomini vrnili. Toda zdaj ni čas za to, treba je gledati naprej, da bo pozneje več spominov za obujanje. Moji skoki so se izboljšali, sploh v petek mi je bilo v užitek leteti, ko te zrak začne dvigati in najdeš dodatno motivacijo in sproščenst. Kar se olimpijskih iger tiče, pa je treba najprej počakati na imenovanje v reprezentanco, potem pa še na tehniko in pravo skakanje, šele nato pride vse ostalo,« ničesar ne prehiteva najstarejši od bratov Prevc.

Najizkušenejši v ekipi je sicer, kot poroča STA, 34-letni Damjan, ki se mu je na Kulmu nasmihal odličen dosežek, a ga je doletela diskvalifikacija: »Dotlej sem se odlično počutil. Če bi goljufal, bi bilo drugače, a ni bilo tako, zato sem bil kar besen, da so mi dosežek črtali zaradi premajhne prepustnosti dresa. Storil bom vse, da se kaj podobnega ne zgodi več. Težko je napovedovati kolajno na prvenstvu, saj nas v dveh dneh čakajo štirje skoki in nato še ekipna tekma. Rad bi užival, to te pri skokih žene naprej.«

Preostala četverica bo prvič doslej nastopila na vrhuncu sezone v smučarskih poletih. Glavni trener Goran Janus napoveduje boj za eno odličje: »Zasedbo sem izbral z lahkoto, saj se je ta šesterica uvrščala med finaliste na novoletni turneji. Če si tam uspešen, si tudi na letalnicah. Vesel sem, da bomo lahko nastopili s peterico zaradi branilca naslova Petra Prevca, v Nemčijo pa bom odpeljal šest skakalcev, tako da bodo zanimivi že treningi. Cilj je kolajna, temu smo zavezani.« Dogajanje v Oberstdorfu se bo s kvalifikacijami začelo v četrtek.