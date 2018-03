Doma bo nabiral svežino in zagon za raw air ter Planico

Ljubljana – Za smučarskimi skakalci je najdaljši tekmovalni premor v sezoni, saj so imeli zadnjo tekmo na olimpijskih igrah prejšnji ponedeljek, ta konec tedna jih čaka nadaljevanje svetovnega pokala v Lahtiju. Na Finskem (HS-130), kjer bodo danes na sporedu kvalifikacije, jutri ekipna tekma in v nedeljo posamična, se bo Slovenija predstavila v nekoliko spremenjeni zasedbi.



Olimpijske igre, ki so bile za slovenske skakalce v veliki meri neuspešne, so terjale svoj davek, zaradi bolezni ni v Lahti odpotoval glavni trener Goran Janus, prav tako je zbolel Timi Zajc, medtem ko se je Peter Prevc med vračanjem iz Pjongčanga odločil, da bo tekmi ta konec tedna izpustil. »Na to idejo je prišel sam na avionu in strinjali smo se z njim. Finska in še posebej Lahti mu nista nikdar posebej ugajala. Zdaj se lahko osveži in se z novim zagonom loti turneje raw air in nato Planice,« je pojasnil Nejc Frank, sicer pomočnik Gorana Janusa, ki pa bo tokrat prevzel glavno vlogo v trenerski ekipi.



Ker si je za nameček na tekmi celinskega pokala v Klingenthalu koleno poškodoval Žiga Jelar, bodo v Lahtiju tako nastopili Jernej Damjan, Tilen Bartol, Anže Semenič, Domen Prevc, Nejc Dežman, ki bo izkoristil zadnjo priložnost ob izteku periode, v kateri si je preko celinskega pokala priboril kvoto, ter Anže Lanišek, ki je kvoto za zadnjo periodo, ki sledi tekmam v Lahtiju, praktično že priskrbel. Po prihodu iz Južne Koreje so naši skakalci trenirali v Kranju (minula nedelja pa je bila druga v sezoni, ob božični, ko so bili prosti), z izjemo Damjana, ki je po že preizkušenem receptu vadil zgolj kondicijo, ne pa skokov, a takšen način mu bolj odgovarja, ker je nekoliko starejši in je pri njem toliko večji poudarek na svežini.



Nadaljevanje boja za globus



»Semenič je pokazal boljše skoke, Domen je bil kar soliden, prav tako Lanišek in Dežman, ki prihajata iz celinskega pokala. Je pa skakalnica v Lahitju manjša in starejša, tako da bomo videli, kako se bo razpletlo,« pravi Frank, ki priznava, da je drugačen občutek nadaljevati svetovni pokal pa največji tekmi v sezoni, a odštevanja do zadnje tekme se vendarle v ekipi še niso lotili. Resda so skakalci vstopili v zadnji tekmovalni mesec, a pred njimi je še veliko preizkušenj. Po Lahtiju se namreč prihodnji konec tedna začenja norveška turneja raw air, ki velja za poseben preizkus, saj v končni seštevek šteje vsak skok, bodisi kvalifikacijski bodisi tekmovalni, skakalci pa bodo na delu vsak dan od 9. do 18. t. m. Zatem pa seveda sledi še veliki finale v Planici.



V Lahitju, kjer bodo nastopili vsi najboljši, se bo tudi nadaljeval boj za veliki kristalni globus. V skupnem seštevku vodi olimpijski prvak z velike skakalnice Kamil Stoch, njegova prednost pred Richardom Freitagom, enim od osmoljencev iger, saj je kolajno osvojil le z ekipo, pa znaša komaj 43 točk. Tretji je zmagovalec Pjongčanga na srednji skakalnici Andreas Wellinger.



Spored, danes: 16.00 – uradni trening, 18.00 – kvalifikacije; jutri: 15.30 – poskusna serija, 16.30 – ekipna tekma; nedelja: 14.30 – poskusna serija, 15.30 – posamična tekma.