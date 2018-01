Fak pokvaril izjemen strelski iztržek

Anterselva – Slovenski biatlonski as Jakov Fak je do včeraj v olimpijski sezoni svetovnega pokala, vključno s štafetnimi tekmami, sprožil kar 224 strelov in jih zgolj 15 zgrešil, s čimer je bil tretji najuspešnejši strelec med elito. Na včerajšnjem šprintu v Anterselvi je izkupiček nekoliko pokvaril, saj je pustil dve tarči nepobeljeni.



Njegov optimizem pred šprintersko preizkušnjo na prizorišču, na katerem je doslej že trikrat končal na stopničkah (dvakrat v šprintu), je imel zdrave temelje. Bolezen je bila zgodovina, strelsko izhodišče boljše ne bi moglo biti, tudi od nastopa v smučini si je – z več moči in energije – obetal veliko, navsezadnje se 1800 metrov nad morjem že pregovorno dobro počuti. Toda tekmovalne razmere niso bile lahke.



Idilično sončno vreme v italijanskem biatlonskem središču je kalil močan veter, ki je že dan prej iz igre za zmagovalni oder izločil najboljše šprinterke te zime. Že do prvega postanka na preprogi je Fak v primerjavi z najhitrejšimi izgubil več kot pol minute, za nameček mu je roka zadrhtela že pri drugem strelu. To je bil njegov šele tretji zgrešeni poskus v šprintu v sezoni, vse tri je v prazno poslal leže.



Bauer hiter, a nenatančen



Tudi stoje se je roka enkrat zašibila, končno 33. mesto je njegova sploh najslabša uvrstitev v sezoni. Doslej je bil namreč vedno v elitni petnajsterici. Da njegov tek še ni bil povsem optimalen, je denimo dokazal Nemec Benedikt Doll, ki je zgrešil kar štirikrat, a ciljno črto prečkal natanko pol minute hitreje in pristal na 13. mestu. Razlike so bile resda majhne, in če bi Jakov Fak v prazno sprožil le enkrat, bi se zagotovo sukal blizu najboljše petnajsterice. Vseeno je zadržal tretje mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala.



Drobec točk je ujel tudi Klemen Bauer, ki je prejšnjo postajo v Ruhpoldingu izpustil, tokrat pa je bil na preprogi še manj prepričljiv kot njegov reprezentančni kolega. Že leže je bil dvakrat nenatančen, stoje še enkrat, vseeno pa je s hitrim tempom za Fakom zaostal zgolj za tri sekunde in pol. Z le eno nepobeljeno tarčo, ki je v šprintu še sprejemljiva, bi bil globoko v deseterici.



Ni razloga za preplah



»Ni šlo ravno po načrtih, ni pa še nikakršnega razloga za preplah. Resda je Jakov dosegel najslabši rezultat v olimpijski zimi, a je tudi sam priznal, da na progi še ni imel pravega občutka. Tokrat niti na strelski preprogi ni bil stoodstoten. Verjetno je svoje prispevala velika nadmorska višina s specifičnimi razmerami. Nekaterim ustreza bolj, drugim manj. Šprinterski rezultat je soliden, povprečen. Tudi na prihodnjih dveh preizkušnjah bo na tej višini veliko odvisno od trenutnega počutja. Zaostanek do elitne deseterice je sicer precejšen, toda brezhibno streljanje bi v zasledovanju lahko zagotovilo precejšen skok po razpredelnici,« je, mešanih občutkov, toda brez panike ob najslabšem slovenskem izkupičku v sezoni, vtise strnil glavni trener Tomaš Kos.