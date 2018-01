Freitag dokončno obupal (VIDEO)

J. P.

Bischofshofen - Nemški smučarski skakalec Richard Freitag, vodilni v trenutni razvrstitvi svetovnega pokala in po nemškem delu glavni tekmec Poljaka Kamila Stocha v boju za skupno zmago na novoletni turneji štirih skakalnic, se je pred zadnjo postajo v Bischofshofnu, ki bo danes gostil kvalifikacije in jutri še tekmo (oboje ob 17. uri), po današnjih podrobnejših zdravniških preiskavah odločil, da na četrti tekmi zaradi prehudih bolečin po padcu v Innsbrucku ne bo tekmoval in bo turnejo zapečatil predčasno.

Nemški reprezentančni zdravnik Mark Dorfmüller je po dodatnem pregledu ocenil, da bi bilo Freitagovo nadaljevanje za vsako ceno preveč tvegano in nesmiselno. Šestindvajsetletnik, ki je po Garmischu za Stochom na turneji zaostajal manj kot 12 točk, je grdo padel v prvi seriji Bergisla pri daljavi 130 metrov, ki mu je - kljub nizkim sodniškim ocenam - zagotavljala tudi finalni nastop, a so bile bolečine tedaj prehude. S tem se je izločil iz bitke za zlatega orla.

»V takšnem stanju bi bilo nesmiselno skakati. Ves sem v modricah, niti počepniti ne morem normalno, kaj šele, da bi nemoteno odrinil. Prvič doslej se mi je pripetilo, da turneje ne morem spraviti pod streho v celoti. Seveda je to grenka izkušnja, a moram prisluhniti svojemu telesu, sploh v tej sezoni, polni vrhuncev,« je poudaril Freitag, zmagovalec treh tekem svetovnega pokala v tej zimi. Po zagotovilih Dorfmüllerja poškodba najverjetneje ni resnejša.