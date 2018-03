Hanju po osvojitvi olimpijskega zlata odpovedal nastop na SP

Za takšen korak se je 23-letni japonski umetnostni drsalec odločil zaradi poškodb in želje po počitku.

J. P.

Tokio - Na prihajajočem svetovnem prvenstvu v umetnostnem drsanju med 19. in 25. marcem v Milanu ne bo olimpijskega zmagovalca med posamezniki, 23-letnega Japonca Juzuruja Hanjuja, ki tako ne bo mogel braniti lanske šampionske lovorike iz Helsinkov (pred tem je bil zlat tudi že leta 2014 v domači Saitami, nato pa dvakrat zapovrstjo srebrn). Kot STA povzema navedbe japonske zveze drsalnih športov, se je zvezdnik za takšen korak odločil, ker nujno potrebuje počitek in bi rad dokončno saniral poškodbe.



Dvotedenski počitek, trimesečna rehabilitacija

»Juzuru potrebuje dvotedenski počitek in trimesečno rehabilitacijo zaradi poškodovanih vezi v desnem gležnju, s katerimi ima težave že od novembra, pa tudi zavoljo drugih manjših poškodb,« je japonska zveza priobčila v izjavi za javnosti. Hanju pa je ocenil, da se mu je bolečina v gležnju sicer zmanjšala za 20 do 30 odstotkov: »Po zdravniški diagnozi ne morem tekmovati na svetovnem prvenstvu. Osredotočil se bom na zdravljenje in okrevanje, saj bi se rad čim prej vrnil popolnoma zdrav. Nadaljeval bom počasi.«