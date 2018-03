Hirscher sodi v svoj svet

Kranjska Gora – Rdeča in bela barva sta očitno usojeni Zgornjesavski dolini, ko gre za praznovanje zmagovalcev in navzočnost gostov iz tujine. Tako je bilo ob zadnjem planiškem prazniku pred slabim letom, ko so rajali poljski obiskovalci, tako je zdaj na Vitrancu, ko so številni avstrijski navijači s svojimi rdeče-belo-rdečimi zastavami mahali ob novem kristalnem globusu Marcela Hirscherja.



»Marcel je očitno zdaj v svojem svetu, najbolj se mu je približal Henrik Krisoffersen, nato sledi skupina drugih smučarjev,« je kazalo prikimati Arnulfu, dolgoletnemu novinarskemu kolegu iz Celovca, ki je tako kot številni rojaki navdušen nad dosežki vodilnega alpskega smučarja sedanjega časa. A ne le sedanjega, z rekordnimi sedmimi kristalnimi globusi zapored se je že vpisal na zlate strani svetovne smučarske zgodovine, hitro in na svoj zmagoslaven način je prekril tisti zadnji neljubi olimpijski poraz, ko mu je po dveh naslovih v Pjongčangu, v kombinaciji in veleslalomu, spodletelo na slalomskem preizkusu. Takrat se je utrujen vrnil domov, ni ga bilo na ekipni tekmi, sklepni olimpijski preizkušnji alpskih smučarjev, a s svojo prepoznavno ambicioznostjo se je lotil novega treninga in v Kranjsko Goro spet prišel vrhunsko pripravljen. »Med sezono pa si vseeno nisem upal pomisliti, da bom vnovič osvojil veliki globus,« je dejal na včerajšnji novinarski konferenci. Pred njim je le še prihodnji teden finale sezone v Åreju, švedskem smučarskem središču.



Norvežan motiviran pri sosedih



Tam pa bo pod drobnogledom tudi Kristoffersen. Norvežan bo v svoji skandinavski soseščini posebej motiviran, v kraju, kjer je vedno veliko rojakov med turisti, naj bi občutil podobno podporo, kot jo je Hirscher ob tem kranjskogorskem koncu tedna. »Marcelu se korak za korakom približujem, upam, da ga bom kmalu spet tudi ugnal,« razmišlja 16-kratni zmagovalec tekem za točke svetovnega pokala, nazadnje srebrni veleslalomist v olimpijskem Pjongčangu. V slalomu mu nato ni šlo po načrtih, napaka na drugi progi je bila usodna, potem ko je bil po prvem nastopu vodilni. Podobno kot Hirscher je tudi vodilni norveški adut tehničnih smučarskih disciplin potožil o utrujenosti v tej dolgi sezoni. Naslednja prinaša nove izzive. Sicer bo prihodnja zima po tekmovalni plati zelo živahna v pokrajini Jämtland na osrednjem Švedskem: Åre, prizorišče letošnjega finala, bo takrat gostilo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, bližnji Östersund pa v biatlonu.



Prvega se posebej veseli olimpijski slalomski prvak Andre Myhrer. Pogovor z njim bomo objavili v prihodnjih dneh, včeraj pa Kranjske Gore ni zapuščal prav nasmejan. Po 3. mestu v prvem slalomskem nastopu, mu je na drugi progi povsem spodletelo, po številnih napakah je bil ob koncu le 24. »Privoščil sem si hudo napako, takrat je bilo moje zgodbe tukaj konec,« je priznal 35-letni Šved, ki se veseli tako kratkega oddiha ob vrnitvi domov kot nato tudi finalne predstave v sezoni, tokrat v domovini. Včeraj se že ob štartu ni počutil tako kot denimo ob sanjskem olimpijskem slalomu, a po tekmi je nato še dejal, da izgovori niso dobrodošli: »Ne vem, razmišljam o vremenu, hladno in sivo je bilo. A Marcel je tudi v teh razmerah zmagal, zato ne morem iskati kakšnih opravičil.«



Švicar dolgo čakal na vstop med elito



Sijajni Avstrijec je tako »pokvaril« finale sezone, saj pred tem, prav podobno kot lani, ni več ugank o skupnem zmagovalcu med moško karavano. Tako bo šlo le za prestiž med najboljšimi, izbrani družbi se je zdaj pridružil tudi Švicar Ramon Zenhäusern. Pri 25 letih ni več med najmlajšimi v druščini alpskih smučarjev, a dejansko je širšo javnost prvič opozoril nase v tej zimi s 4. mestom v wengenskem slalomu in zmago na paralelni slalomski preizkušnji v Stockholmu, tik pred odhodom na OI. Tam pa je sijal od sreče na stopničkah za najboljše tri: najprej kot srebrni v slalomu in za tem kot član zlate četverice na ekipni tekmi. V Zgornjesavski dolini mu je bilo kot marsikomu ob tem koncu tedna všeč, včerajšnje 3. mesto je zanj imenitna popotnica za prihajajoči finale v Åreju.