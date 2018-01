Jure Aleš na četrti tekmi ostal brez stopničk

N. Gr., STA

Woodstock - Slovenski smučar Jure Aleš, ki je prejšnji teden dosegel zmago na tekmi svetovnega pokala v telemark smučanju, je tekme v središču Suicide Six pri Woodstocku končal na osmem mestu v današnji sprinterski tekmi.

Sašo Aleš je 19. mestu s prve tekme v tej disciplini in devetemu mestu na paralelnem sprintu dodal še današnje 18. mesto, s čimer v skupni razvrstitvi svetovnega pokala zaseda 14. mesto.

Jure Aleš, ki je v preteklih dneh pokazal odlične vožnje, pa je tokrat pristal na osmem mestu in zadržal drugo mesto skupno. Po prvem teku so se sicer obetale nove stopničke, saj je imel tretji čas, a se mu je peti zaporedni vzpon na oder za zmagovalce izmuznil pa padcu v teku.

Švicar Nicolas Michel, ki je zmagal tudi danes, je s 625 točkami povečal prednost pred Slovencem na 133 točk. S samo štirimi stotinkami zaostanka je na drugo stopničko zmagovalnega odra tokrat stopil Francoz Philippe Lau, tretji pa je bil Norvežan Trym Nygaard Loeken.

»Bilo je kar v redu, po prvi vožnji sem bil tretji, z ne preveč zaostanka. V drugo mi je, vsaj po občutku, uspela veliko boljša vožnja, a sem v rondoju padel, tako da sem izgubil vse možnosti za kakšen boljši rezultat. Malo mi je žal, saj vem, da mi je do tistega padca uspela dobra vožnja. Razmere so bile takšne, da je bilo danes še celo nekaj dežja, bilo je zelo mehko, tako smo imeli bolj rodeo,« je zadnjo tekmo ocenil Jure Aleš.

Naslednje tekme svetovnega pokala bodo še na sporedu v ZDA, v smučarskem središču Sugarbush. Preizkušnje bodo potekale od srede do petka, telemark smučarji in smučarke pa se bodo pomerili v klasiku, sprintu in paralelnem sprintu. Po vrnitvi iz ZDA sledijo tekme v Nemčiji, 7. in 8. februarja pa bodo boji potekali na Krvavcu.