Lampičeva sezono v klasičnem koraku končala z novimi točkami

J. P.

Falun - Zadnja preizkušnja svetovnega pokala smučarskih tekačic v klasičnem koraku, 10-kilometrski skupinski štart na finalu sezone v švedskem Falunu, je postregla z zares razburljivim in izenačenim dvobojem za zmago, v katerem je Finka Krista Pärmäkoski za pičli dve desetinki ugnala desetletje starejšo trofejno Norvežanko Marit Bjørgen in se razveselila drugega zaporednega uspeha na tej razdalji v klasični tehniki, po Lahtiju pred dvema tednoma, ko pa si je konkurenco pokorila zelo prepričljivo.

Danes je tretjeuvrščena Ingvild Flugstad Østberg zaostala pet sekund, ostale tekmice pa že precej več. Med dobitnicami točk se je vnovič znašla tudi najuspešnejša slovenska tekačica olimpijske zime, 22-letna Anamarija Lampič, ki je na 24. mestu zaostala dobre tri četrt sekunde, doslej je bila v svetovnem pokalu na 10-kilometrski razdalji le petkrat višje. Še dva kilometra in pol pred ciljem je dišalo po uvrstitvi v dvajseterico. Daleč za dobitnicami točk sta končali Alenka Čebašek (na 56. mestu) in Vesna Fabjan (66.). Jutri čaka smučarske tekačice še veliki finale z 10-kilometrskim zasledovanjem v prosti tehniki.



IZIDI



Ženske

1. Krista Pärmäkoski (Fin) 26:00,5

2. Marit Bjørgen (Nor) + 0,2

3. Ingvild Flugstad Østberg (Nor) 5,1

4. Ebba Andersson (Šve) 14,5

5. Masako Išida (Jap) 14,8

6. Charlotte Kalla (Šve) 15,2

7. Teresa Stadlober (Avs) 15,4

8. Jessica Diggins (ZDA) 15,5

9. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 24,8

10. Kerttu Niskanen (Fin) 26,2

24. Anamarija Lampič (Slo) 48,9

59. Alenka Čebašek (Slo) 2:40,7

66. Vesna Fabjan (Slo) 3:27,1