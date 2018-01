Lampičeva z 12. mestom potrdila odlično formo pred OI

J. P.

Planica - Potem ko je bila že v včerajšnjem šprintu s 13. mestom najvišje uvrščena Slovenka, je smučarska tekačica Anamarija Lampič danes pred domačim avditorijem v Planici dobro pripravljenost pred vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Pjongčangu, potrdila še na 10-kilometrski preizkušnji v klasičnem koraku, ki jo je končala na dvanajstem mestu, za zmagovalko pa zaostala dobro minuto. Na razdalji je bila doslej le enkrat boljša, zadnji dan prejšnjega leta v Lenzerheide, ko je bila deseta.

»Proga je bila zelo zahtevna, kar pa mi ustreza. Veliko je bilo diagonalnega koraka, kar mi gre najbolje. Morda sem štartala nekoliko prehitro, a sem še vseeno tekla zelo dobro. Sem več kot zadovoljna in zelo vesela, saj si nisem upala pomisliti, da bom danes tako blizu. Tudi zaostanek za osmim mestom je bil majhen,« se je smejalo 22-letni Lampičevi, ki je za osmouvrščeno debelo desetletje starejšo Poljakinjo Justyno Kowalczyk dejansko zaostala zgolj pet sekund in pol. Med tekmovalkami do 23 let je bil druga.

Ostale domače tekačice se niso dokopale do točk. Še najbližje jim je na 33. mestu bila Alenka Čebašek, a jih je zgrešila za nekaj manj kot pet sekund, Lea Einfalt je bila še tri mesta slabša in četrt minute počasnejša, Manca Slabanja je zasedla 45., Nika Razinger 48., Katja Višnar 54. in Anita Klemenčič 56. mesto v konkurenci 59 tekmovalk. Praznih rok je na 46. mestu ostala tudi Barbara Jezeršek, ki pa ne brani več slovenskih, temveč - že drugo sezono - avstralske barve.

Zmage se je veselila 27-letna Finka Krista Pärmäkoski, ki si je končno - sploh prvič v karieri - pokorila vso konkurenco, potem ko je bila že desetkrat druga in sedemkrat tretja. Danes je najbližjo zasledovalko, Švedinjo Charlotte Kalla, pustila za seboj za 3,6 sekunde, vso ostalo konkurenco pa za več kot pol minute. »Tu smo poleti trenirali. Ko sem videla tekmovalne proge, sem trenerju dejala, da bom v Planici pozimi dobro tekmovala. Res je bilo tako. Občutek je fantastičen. Med tekmo sem želela biti vse hitrejša, ko sem videla, da se borim s Charlotte, pa sem v zadnjem kilometru še bolj pritisnila,« se je smejalo Finki.