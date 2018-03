Ledecka pri vrhu tudi na treningu smuka

N. Gr., STA

Aare -Po včerajšnji odpovedi je Alice McKennis danes dosegla najhitrejši čas edinega uradnega treninga smuka pred sredino finalno preizkušnjo na zaključku sezone svetovnega pokala v švedskem Aareju. Ameriški alpski smučarki se je najbolj približala češka senzacija olimpijskih iger v Pyeongchangu Ester Ledecka, ki je zaostala 23 stotink sekunde.

Tretji čas uradnega smukaškega treninga je pripadel Avstrijki Johanni Schnarf. Ameriška veteranka in z 42 zmagami absolutna rekorderka po številu smukaških zmag v svetovnem pokalu Lindsey Vonn je bila peta (+0,56).

Olimpijska prvakinja v disciplini Italijanka Sofia Goggia je sicer vpisala deveti čas (+0,70), a je bila diskvalificirana. Srebrna iz Pyeongchanga Norvežanka Ragnhild Mowinckel (+1,87) je končala na 20. mestu.

Na startu je bilo 26 tekmovalk. Pravico do nastopa ima najboljših 25 v smukaški razvrstitvi sezone. Na startu je bila tudi mladinska smukaška svetovna prvakinja iz Davosa Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie (+1,20), ki je bila 15.

Nastopu se je odpovedala Američanka Mikaela Shiffrin, ki sicer v smukaški razvrstitvi zaseda peto mesto. Shiffrinova je že pred Aarejem osvojila skupni seštevek svetovnega pokala za drugi zaporedni veliki kristalni globus ter peti mali globus za slalomski seštevek sezone.

Med tistimi, ki so preizkusile teren, a ne tekmujejo v smuku, sta bili slovaška slalomistka Petra Vlhova in francoska veleslalomistka Tessa Worley. Obe tekmovalki sodita v skupino tistih najboljših, ki imata z osvojenimi vsaj 500 točkami v seštevku sezone na finalu sezone v Aareju pravico do nastopa v vseh disciplinah.

Odličen trening je uspel češki smučarki in deskarki Ledecki, ki si je smukaški finale zagotovila kot 25. v razvrstitvi sezone. Ledecka se je v Pyeongchangu vpisala v olimpijsko zgodovino kot prva z zmagama v dveh ločenih športnih panogah, alpskem smučanju in deskanju, z olimpijskim zlatom v smučarskem superveleslalomu in nato še z zlatom v deskarskem paralelnem veleslalomu.

Po ženskah bodo danes smukaško progo preizkusili tudi moški. Začetek treninga so preložili na 14. uro. Edini Slovenec v hitrih disciplinah v Aareju je Martin Čater. Oba smuka sta na sporedu v sredo.