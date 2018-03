Lundbyjeva do zmage v Rašnovu, Križnarjeva tretja

A. V., STA

Rašnov - Norveška smučarska skakalka Maren Lundby je zmagala na drugi tekmi svetovnega pokala v romunskem Rašnovu. Druga je bila Nemka Katharina Althaus, tretja pa Slovenka Nika Križnar. Ema Klinec je tekmo končala na osmem, Urša Bogataj je bila 12., Jerneja Brecl pa 14. Vodstvo v skupnem seštevku je zadržala Lundbyjeva.

Lundbyjeva in Althausova sta danes zamenjali mesti na vrhu razpredelnice. Predvsem prvi skok, dolg kar 100 metrov, je Norvežanki prinesel lepo zajetno prednost pred nadaljevanjem. Potem ko je imela sobotna tekma zaradi težav z vetrom zgolj eno serijo, kar je bolje izkoristila Althausova in zmagala, je tokrat Norvežanka spet pokazala, da je letos neustavljiva. Tudi z drugim skokom je bila olimpijska prvakinja prepričljiva, na koncu se je zmage veselila z več kot 20 točkami naskoka. Tokrat je bila najboljša že osmič v sezoni.

Se je pa tokrat na zmagovalne stopničke povzpela v tej sezoni najboljša Slovenka. Za drugim mestom je zaostala zgolj za desetinko točke, tako da bi ob nekoliko daljšem prvem skoku, kjer je pristala pri 91 metrih, lahko posegla tudi višje. Kljub temu je s tretjim mestom zabeležila lep uspeh in precejšnjo bero točk svetovnega pokala. »Vrhunsko! Vedela sem, da imam danes še eno priložnost, potem, ko je včeraj nisem izkoristila dobro. Tudi včeraj sem naredila lepe skoke, a sem si rekla, da grem danes še eno stopničko višje. Uspelo mi je, naredila sem super skoka, izboljšala sem drugi del leta v primerjavi z včeraj. Moram reči, da mi bo to tretje mesto zares ostalo v spominu. Po prvem skoku sem vedela, da imam veliko možnost za uspeh, a pred finalom sem bila na vrhu skakalnice zelo nervozna. Vedela sem, da me čaka kar velik zalogaj, da pridobim potrebne točke, da naredim dober skok in potrdim tretje mesto,« je po tekmi povzela Križnarjeva.

Na koncu tekme se je izkazalo, da bi ji danes skoraj uspelo stopiti dve stopnički višje kot včeraj, saj ji je do drugega mesta zmanjkala le desetinka točke: »Danes nikakor ničesar ne obžalujem. Zelo sem vesela rezultata. Zahvala trenerjem Stenu Balohu in Primožu Peterki, maserju Jerneju Košnjeku, trenerjem s šole in kluba Gorazdu Pogorelčniku in Zoranu Zupančiču. Oni so skozi celotno sezono stali ob meni, mi pomagali, da sem izboljšala tehniko leta, ko sem bila v zraku zakrivljena in zamaknjena. Vse to mi je z njihovo pomočjo uspelo popraviti in zares hvala vsem skupaj!«

Dobro so skakale tudi preostale Slovenke. Klinčeva si je osmo mesto razdelila z Nemko Juliane Seyfarth, Bogatajeva je pristala na 12. mestu, Breclova pa na 14. Brez finalnega nastopa sta ostali Katra Komar z 32. in Maja Vtič s 35. mestom.

V skupnem seštevku po 16. tekmi od 19 še naprej premočno vodi Norvežanka Maren Lundby, ki ima 1120 točk ter je tako že zmagovalka svetovnega pokala za sezono 2017/18. Druga je Nemka Katharina Althaus z 820 točkami, tretjeuvrščena Japonka Sara Takanashi jih ima 666. Najboljša Slovenka je Križnarjeva na osmem mestu s 344 točkami, Bogatajeva je deveta s 305, Klinčeva pa deseta s 303.

Naslednja tekma bo v Oslu 11. marca.

Izidi:

1. Maren Lundby (Nor) 100,0 m 97,0 m 257,8 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 94,0 92,0 234,6

3. Nika Križnar (Slo) 91,0 93,5 234,5

4. Sara Takanashi (Jap) 93,5 89,5 225,0

5. Carina Vogt (Nem) 90,0 90,0 224,8

6. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 88,0 94,0 219,3

7. Irina Avakumova (Rus) 88,0 91,0 214,8

8. Ema Klinec (Slo) 86,0 90,0 210,7

8. Juliane Seyfarth (Nem) 89,0 87,5 210,7

10. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 86,0 93,0 207,7

...

12. Urša Bogataj (Slo) 85,0 86,0 202,9

14. Jerneja Brecl (Slo) 89,0 87,0 202,3

- Katra Komar z 32. in Maja Vtič s 35. mestom ostali brez druge serije

- skupni seštevek (po 16. tekmi od 19):

1. Maren Lundby (Nor) 1120

2. Katharina Althaus (Nem) 820

3. Sara Takanashi (Jap) 666

4. Yuki Ito (Jap) 516

5. Irina Avakumova (Rus) 493

6. Carina Vogt (Nem) 443

7. Chiara Hölzl (Avt) 363

8. Nika Križnar (Slo) 344

9. Urša Bogataj (Slo) 305

10. Ema Klinec (Slo) 303

...

20. Špela Rogelj (Slo) 143

35. Maja Vtič (Slo) 34

37. Jerneja Brecl (Slo) 30