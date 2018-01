Mladi odlično dopolnjujejo starejše

Innsbruck – Medtem ko so se člani slovenske skakalne reprezentance A v tej sezoni znašli na udaru kritik zaradi slab(š)ih rezultatov in so nekateri počasi odpadali iz ekipe za tekme svetovnega pokala, so na drugi strani – ob Jerneju Damjanu, ki se je pridružil iz ekipe B – mladi poželi veliko pohval. Nad njimi bdi Gorazd Bertoncelj, ki je bil tokrat prvič na novoletni turneji.



Tilen Bartol in Žiga Jelar, člana mlade reprezentance A, ter Timi Zajc, član mladinske, je bila trojica z novoletne turneje, ki vadi pod Bertoncljevim vodstvom. Na nemških postajah turneje so vsi po dvakrat osvojili točke, v nadaljevanju je prvi nekoliko popustil ter enkrat ostal brez finala in enkrat brez nastopa na tekmi, skupno pa so zbrali tudi kar nekaj lepih zmag v dvobojih prvih serij. Zajc je ugnal Noriakija Kasaija, Manuela Fettnerja, Gregorja Schlierenzauerja in Piotra Žylo, Bartol na prvih dveh postajah Johanna Andreja Forfanga in Michaela Hayböcka, Jelar pa v Ga-Pa Stefana Krafta.



»S turnejo sem seveda zelo zadovoljen. V zadnjih desetih letih ni prav veliko Slovencev nastopilo v finalu vseh štirih tekem, zato je gre Žigi in Timiju zelo dobra ocena, še posebej za tako mlada skakalca je to toliko večji dosežek,« je Bertoncelj dejal o Jelarju in Zajcu, o Bartolu pa dodal: »Po polovici nastopov smo bili lahko z njim več kot zadovoljni, ne nazadnje je bil v Ga-Pa peti z minimalnim zaostankom za stopničkami, tudi pri njem je odlično kazalo, da bo prikazal osem skokov. A ko smo v Innsbrucku mislili, da smo že čez vodo, se je zalomilo. Prej je izločal težje tekmece, zalomilo pa se je pri na papirju lažjemu. Ni se dobro prilagodil težavnim razmeram in naredil izvedbeno napako, tudi v Bischofshofnu, kjer je skakalnica z dolgo zaletno mizo ekstremna, je naredil napako pri odskoku. Glede na sposobnosti je kazalo, da bo naš najboljši mladi na turneji, a mu manjka stanovitnosti.«



Za Bertonclja je sicer Goran Janus predlagal, da se odpravi pridruži na turneji, vsi trije mladeniči so poudarili, da jim to pride zelo prav, saj gre vendarle za trenerja, ki jih najbolje pozna, s katerim vseskozi vadijo. »Že spomladi smo se dogovorili, da bo več sodelovanja med reprezentanco A in mladimi, ter da bom posledično po potrebi tudi sam hodil na tekmovanja kot strokovna pomoč za mlade fante, da jim je lažje, imajo občutek podpore, varnosti, zaupanja. Kot trenerja me seveda zanima, kaj se z njimi dogaja na tekmah, saj tega na televiziji ne vidiš. Sicer dobiš njihove videnje po tekmi, vendar je povsem drugače, če si zraven,« pravi Bertoncelj, ki nad rezultati mladih ni presenečen, saj so kazali takšen potencial na treningu. Je pa seveda zanimivo, da zdaj sestavljajo že skorajda pol ekipe na tekmah.



»Spomladi smo ustanovili to mlado reprezentanco A kot ekipo, ki si razvija potencial. Očitno so ga ti trije toliko razvili, da so bili boljši kot nekateri starejši. Dogovorili smo se, da bomo starejše ločili od mlajših predvsem zaradi homogenosti, pri mladih je tudi poudarek na učno-vzgojnih cilji. Zdaj so se vsi skupaj dobro ujeli, so dobra klapa, med njimi vlada harmonija,« še pravi Bertoncelj, ki bo imel konec tedna na poletih dva varovanca, saj je Zajc star le 17 let, pri nas pa vlada nepisano pravilo, da do polnoletnosti tekmovalci ne nastopajo na letalnicah. Se pa tega veselita Jelar in Bartol: »Sta dobra, preverjena letalca, bo pa zelo pomembno, da se bosta osredotočila le na svoje skoke, ne smeta razmišljati o rezultatu.«