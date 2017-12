Na severu jima ni šlo, poslej le še navzgor

Ljubljana – Pred smučarskimi tekači je prvi pomemben etapni cilj v olimpijski sezoni. Toda novoletna turneja med slovenskimi reprezentanti ni posebej podčrtana. Za naši dve udarni tekmovalki, sodeč po dosežkih prejšnje sezone, Vesno Fabjan in Anamarijo Lampič, bosta pod drobnogledom domača planiška tekma in nato olimpijski nastop.



V Pjongčangu bo čez poldrugi mesec Fabjanova branila bron iz Sočija. Sodeč po formi in utripu na uvodnih preizkušnjah te sezone zdaj še zdaleč ni na ravni novega boja za kolajne, nazadnje jo je ustavila tudi poškodoba v predelu rame, ko se je mišica 'pripenjala' na sklep. »Bolečina je bila res neprijetna, saj se je širila po roki navzdol. Nekaj dni resnega treninga mi je padlo v vodo, saj sem lahko le z eno palico obremenjevala zdravo roko. A nato sem se ob okrevanju le preizkusila na tekmi za celinski pokal, resda o rezultatih v zares zahtevnih razmerah, ki jim tudi servis ni bil kos, ne bi razpredala, a meni je bilo najbolj pomembno, da sem se vrnila k tekmovalnemu ritmu,« je naprej ob poslavljanju od leta 2017 poudarila naša bronasta olimpijka.



Pred njo je zdaj štart na novoletni turneji, premiera bo v soboto, 30. t. m., ko bo v Lenzerheide šprint proste tehnike. »Zame je zdaj najbolj pomembno, da rama zdrži brez novih težav v tej prihajajoči uvodni polovici novoletnega toura,« je najprej podčrtala, nato pa za odločilen mesec glede dosežkov v sezoni omenila januar: »Najprej ga kaže izkoristiti za kakovosten trening, nakar bosta sledila zanimiv mestni šprint v Dresdnu in domača tekma v Planici. Zelo pa me mika tudi generalka za naslednje svetovno prvenstvo v Seefeldu. Kot sem slišala, bo tam takšna proga, da bo meni všeč,« je dejala izkušena reprezentantka, ki sicer nad svojim skandinavskim uvodom ni bila navdušena, a tudi sicer ji je ponavadi lažje, ko pride v srednjo Evropo.



Podobno je tudi z Lampičevo. Po trditvah stroke gre za zelo obetavno tekačico, nase je doslej najbolj opozorila z zmago v prejšnji sezoni na olimpijski generalki v Pjongčangu. O igrah zaenkrat ne razmišlja, do odhoda v Korejo jo čaka še zvrhan koš obveznosti: za začetek najprej uvodni del prihajajoče turneje, nato sta zlasti podčrtani tekmi v Planici in Seefeldu. »Vem, podobno kot pred enim letom se mi nastopi na Finskem in Norveškem niso razpletli po načrtih, a že štart v Davosu je nato razkril premik navzgor,« je povedala 22-letna Gorenjka.



Novoletne sprostitve ne bo (»Ah, to smo že navajeni, zato uživamo v prostih božičnih dneh.«), slovenska ekipa za turnejo bo komaj opazna, saj bosta ob njej le še Vesna Fabjan in Miha Šimenc. »A zdaj se res ne obremenjujem s tem, koliko nas bo na štartu v Švici, predvsem razmišljam o slehernem svojem nastopu. Vedno znova bi rada napredovala, vrh tekmovalne pripravljenosti pa nato dosegla na OI,« ne skriva obetavna tekačica, ki bo sicer – v nasprotju s Fabjanovo – najbrž izpustila mestno preizkušnjo v Dresdnu (13. in 14. januarja), kot vsi v slovenskem taboru pa se želi odrezati en teden pozneje v Planici. Odmev domače tekme bo pač drugačen, če bodo uspešni člani slovenske izbrane vrste.